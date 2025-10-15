  1. Privatkunden
Drei Verletzte Zwei Trams kollidieren am Zürcher Paradeplatz

Dominik Müller

15.10.2025

Am Zürcher Paradeplatz hat sich am Mittwoch ein Tram-Unfall ereignet.
Stadtpolizei Zürich

Am Zürcher Paradeplatz sind zwei Trams in eine Kollision verwickelt. Drei Personen wurden verletzt, die Hintergründe sind unklar.

Redaktion blue News

15.10.2025, 13:36

15.10.2025, 14:52

In Zürich ist es am Mittwoch zu einer Kollision zwischen zwei Trams gekommen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt einen Unfall auf Anfrage von blue News.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich fuhr kurz vor 13 Uhr ein Tram der Linie 13 aus der Haltestelle Paradeplatz in Richtung Hauptbahnhof. Zur selben Zeit war ein Tram der Linie 11 auf der Bahnhofstrasse in Richtung Bürkliplatz unterwegs. Unmittelbar vor dem Paradeplatz kollidierten die Trams miteinander, wodurch beide Tramkompositionen entgleisten.

Dabei wurden die Trampilotin und zwei Passagierinnen des 13er-Trams, im Alter zwischen 23 und 56 Jahren verletzt.

Der genaue Unfallhergang ist unklar und Gegenstand der laufenden Abklärungen der Stadtpolizei Zürich.

