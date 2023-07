Nach einem Unfall am Samstagnachmittag war die Solothurner Polizei gerfragt. (Symbolbild) Bild: Keystone/Peter Schneider

Am Samstagnachmittag haben zwei Personen in Hägendorf SO infolge eines Unfalls Verletzungen davongetragen. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn A2.

Nach einem Ausweichmanöver hatte sich der Unfallwagen überschlagen.

Die genaue Klärung der Unfallursache steht noch aus. Mehr anzeigen

Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 bei Hägendorf SO sind am späten Samstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Dem Unfall ging offenbar ein Ausweichmanöver voraus.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die verunfallte Autofahrerin einem Fahrzeug ausweichen, das vom Beschleunigungsstreifen des Rastplatzes Teufengraben unvermittelt auf die Normalspur der Autobahn fuhr, wie die Polizei Kanton Solothurn mitteilte. Das Fahrzeug der Verunfallten geriet demnach durch das Ausweichmanöver ins Schleudern. Es habe sich in der Folge überschlagen und sei auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.

Sämtliche fünf Insassen hätten das Auto selbstständig verlassen können. Zwei davon wurden laut Mitteilung mit der Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gefahren. Wegen auslaufender Flüssigkeit sei die Feuerwehr Oensingen im Einsatz gestanden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Polizei einen Zeugenaufruf erlassen. Insbesondere sucht sie die Person, welche das Ausweichmanöver erst nötig machte.

SDA/twei