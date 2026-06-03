Jetzt sagt eine knappe Mehrheit Nein zur 10-Millionen-Initiative der SVP

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Umfragen zeigen Jetzt sagt eine knappe Mehrheit Nein zur 10-Millionen-Initiative der SVP

SDA

3.6.2026 - 06:00

Ein Plakat in Bern wirbt mit US-Präsident Donald Trump als Warnung für ein Nein zur 10-Millionen-Initiative der SVP.
Ein Plakat in Bern wirbt mit US-Präsident Donald Trump als Warnung für ein Nein zur 10-Millionen-Initiative der SVP.
Bild: Keystone/Christian Beutler

Zwei neue Umfrage zur 10-Millionen-Initiative zeigen einen Stimmungsumschwung: Das Nein-Lager liegt nun leicht vor den Befürwortern, die auf 47 Prozent kommen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

03.06.2026, 06:00

03.06.2026, 06:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der Abstimmung zur 10-Millionen-Initiative der SVP zeichnet sich laut zwei neuen Umfragen ein leichter Trend zugunsten des Nein-Lagers ab.
  • Auch die SRG stellte in in der zweiten Umfrage einen Trend Richtung Nein fest: Gegenüber der ersten Befragung ist dieser Anteil von 47 auf 52 Prozent gestiegen, während der Ja-Anteil von 47 auf 45 Prozent sank.
  • Eine zweite Umfrage des Instituts LeeWas für «20 Minuten» und Tamedia zeigte die gleiche Entwicklung: Hier lag die Ablehnung bei 52 Prozent (gegenüber 46 Prozent in der vorherigen Umfrage). Die Zustimmung hingegen ging von 52 auf 47 Prozent zurück.
  • Die SVP will per Volksinitiative festschreiben, dass die Schweiz vor 2050 nicht mehr als zehn Millionen Einwohner zählt.
  • Weiterhin uneindeutig blieb die Lage bei der Reform des Zivildienstgesetzes.
Mehr anzeigen

Zwei neue Umfragen zu den Abstimmungen am 14. Juni zeigen: Ende Mai wäre die «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP von etwas mehr als der Hälfte der befragten Wählerinnen und Wähler abgelehnt worden. Weiterhin uneindeutig blieb die Lage bei der Reform des Zivildienstgesetzes.

Bei der «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP stellte die SRG in in der zweiten, vom Institut gfs.bern durchgeführten Umfrage einen Trend Richtung Nein fest. Gegenüber der ersten Befragung ist dieser Anteil von 47 auf 52 Prozent gestiegen, während der Ja-Anteil von 47 auf 45 Prozent sank.

Die Umfrage des Instituts LeeWas für «20 Minuten» und Tamedia zeigte die gleiche Entwicklung: Hier lag die Ablehnung bei 52 Prozent (gegenüber 46 Prozent in der vorherigen Umfrage). Die Zustimmung hingegen ging von 52 auf 47 Prozent zurück. Letzte Woche zeigte eine Umfrage des Instituts YouGov ebenfalls einen leichten Trend zum Nein der Initiative, mit 51 Prozent Ablehnung gegenüber 43 Prozent Befürwortung.

Allein gegen den Rest

Mit ihrem Text fordert die SVP eine strenge Einwanderungskontrolle, damit die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis 2050 nicht über 10 Millionen steigt. Massnahmen müssten dann ergriffen werden, wenn die Bevölkerung die 9,5-Millionen-Marke überschreitet.

Es überrascht nicht, dass die SVP-Anhänger geschlossen hinter der Initiative stehen, während sie Linke und Grünliberale deutlich ablehnen. In der politischen Mitte hat sich die Ablehnung bei der CVP und der FDP verstärkt. Letztere haben sich ebenfalls dem Nein-Lager angeschlossen (52 Prozent laut Tamedia-Umfrage, 55 Prozent laut SRG-Umfrage).

Die Wahlbevölkerung in der Deutschschweiz lehnt die Initiative eher halbherzig ab, während sie von der Westschweiz entschlossen abgelehnt wird (56 bis 61 Prozent). Auch eine Kluft zwischen Stadt und Land zeichnet sich ab, wobei städtische Wählerinnen und Wähler vehement gegen die Initiative sind, während sie in ländlichen Regionen akzeptiert würde.

Bei Frauen scheint die Ablehnung ebenfalls deutlicher zu sein, als bei Männern.

«Stellt die Schweiz auf Abstellgleis». Bundesrat geht frontal auf SVP-Initiative los – auch Wirtschaftsboss warnt

«Stellt die Schweiz auf Abstellgleis»Bundesrat geht frontal auf SVP-Initiative los – auch Wirtschaftsboss warnt

Starke Mobilisierung

Dem Institut gfs.bern zufolge deutet derzeit nichts auf eine ungewöhnliche Protestdynamik zugunsten der Initiative hin. Bei dem Anstieg der Nein-Stimmen lasse sich damit eine klassische Entwicklung beobachten.

Die Meinungen stünden fest – nun werde vor allem die Mobilisierung den Ausschlag geben. Beide Meinungsforschungsinstitute präzisierten auf Anfrage, dass die Auswirkungen des Messerangriffs in Winterthur ZH auf die Abstimmungsabsichten nicht bekannt seien.

Haltung statt Zurückhaltung. 10-Millionen-Initiative: Diese Medien mischen jetzt im Abstimmungskampf mit

Haltung statt Zurückhaltung10-Millionen-Initiative: Diese Medien mischen jetzt im Abstimmungskampf mit

Zivildienstreform: Unentschlossenheit erschwert Prognose

Vor der Abstimmung über die Reform des Zivildienstes bleibt es spannend: In der Umfrage von 20 Minuten/Tamedia standen beide Lager gleichauf (je 48 Prozent). In der Umfrage der SRG hatte das Ja-Lager einen leichten Vorsprung (48 gegenüber 46 Prozent), doch der Abstand wird kleiner, wie ein Vergleich mit der letzten veröffentlichten Umfrage vom 8. Mai zeigt. Damals wurde eine Annahme der Reform mit 52 Prozent prognostiziert, bei einer Ablehnungsquote von 40 Prozent. Für ein Behördenprojekt handelt es sich laut gfs.bern um einen «Ausnahmefall».

Die YouGov-Umfrage vor einer Woche ergab hingegen 44 Prozent Nein-Stimmen und 40 Prozent Ja-Stimmen. Der hohe Anteil an Unentschlossenen (16 Prozent) erschwerte allerdings jede Prognose.

Von Linken und Grünliberalen wird das Projekt, das den Wechsel vom Militärdienst zum Zivildienst erschweren soll, abgelehnt. Vom bürgerlichen Lager wird es unterstützt. Besonders bemerkenswert ist: Während die Zustimmung der Personen, die dem Bundesrat vertrauen, zurückgeht, bleibt sie bei den regierungskritischen Personen stabil. Das Institut gfs.bern spricht hier von einer «atypischen Konstellation».

Bei den Frauen zeichnete sich ein Nein ab, während Männer das Projekt mehrheitlich unterstützten. Auf dem Land fand die Vorlage mehr Zustimmung als in der Stadt (allerdings, so die SRG-Umfrage, mit einer relativen Mehrheit).

Promis machen gegen SVP mobil. Wälti, Suter & Co. wenden sich gegen 10-Millionen-Initiative

Promis machen gegen SVP mobilWälti, Suter & Co. wenden sich gegen 10-Millionen-Initiative

Alles noch offen

Die Deutschschweiz ist nach wie vor am ehesten bereit, dem Entwurf zuzustimmen, doch auch hier schwindet der Ja-Anteil. Mit einem knappen Nein ist die Westschweiz kritischer (50 Prozent laut 20-Minuten/Tamedia-Umfrage, 51 Prozent gemäss SRG). «Der Ausgang (der Abstimmung) bleibt offen», stellte gfs.bern fest.

Die SRG-Umfrage wurde zwischen dem 19. und 27. Mai unter 19'400 Stimmberechtigten durchgeführt. Die Fehlerquote beträgt +/- 2,8 Prozentpunkte.

Die Umfrage von 20 Minuten/Tamedia wurde am 27. und 28. Mai unter 14'818 Personen durchgeführt. Die Fehlerquote hier liegt bei +/- 1,1 Prozentpunkten.

Die Schweiz vor einer Richtungsfrage – Das musst du zur umstrittenen 10-Millionen-Initiative wissen

Die Schweiz vor einer Richtungsfrage – Das musst du zur umstrittenen 10-Millionen-Initiative wissen

Die SVP will die Bevölkerung der Schweiz auf unter zehn Millionen Menschen begrenzen. Gegner warnen vor Abschottung und wirtschaftlichen Folgen. Was hinter der Initiative steckt – und warum sie das Land politisch bereits jetzt spaltet.

12.05.2026

Mehr zum Thema

Abstimmung am 14. Juni. So funktioniert die 10‑Millionen‑Initiative – und das wären ihre Folgen für die Schweiz

Abstimmung am 14. JuniSo funktioniert die 10‑Millionen‑Initiative – und das wären ihre Folgen für die Schweiz

«Stellt die Schweiz auf Abstellgleis». Bundesrat geht frontal auf SVP-Initiative los – auch Wirtschaftsboss warnt

«Stellt die Schweiz auf Abstellgleis»Bundesrat geht frontal auf SVP-Initiative los – auch Wirtschaftsboss warnt

Brüssel blickt nervös auf die Schweiz. EU-Politiker schlagen vor SVP-Initiative Alarm: «Die Folgen wären weitreichend»

Brüssel blickt nervös auf die SchweizEU-Politiker schlagen vor SVP-Initiative Alarm: «Die Folgen wären weitreichend»

Meistgelesen

Kunden tauchen einfach nicht auf – jetzt sprechen Schweizer Unternehmer Klartext
Trumps Versagen im Iran
Justizminister verkündet Aus für Trumps umstrittenen Opferfonds +++ Richard Gere beschimpft Trump als «Irren»
Neue Eskalation: USA und Iran greifen sich in Golfregion an
Jetzt sagt eine knappe Mehrheit Nein zur 10-Millionen-Initiative der SVP