10,5 Millionen für neue Wohnungen Zweiter Anlauf an der Sonnhalde: Überbauung soll Fricks Toplage aufwerten

Samuel Walder

14.2.2026

Hier werden die neuen Bauprojekte stehen.
Hier werden die neuen Bauprojekte stehen.
Maps

Eine verlassene Villa am Frickberg soll bald einer modernen Wohnüberbauung weichen. Mit dem Projekt «Bellevue» plant eine Obwaldner Bauherrin 18 Wohnungen in privilegierter Aussichtslage – doch vorher scheint das Projekt zu scheitern.

Samuel Walder

14.02.2026, 14:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf dem Frickberg in Frick AG soll die leerstehende Villa «Haus Gutenberg 769» der neuen Überbauung «Bellevue» mit 18 Eigentumswohnungen weichen.
  • Ein früheres Baugesuch für 21 Wohnungen wurde 2023 abgelehnt, nun liegt ein reduziertes Projekt mit sechs Dreifamilienhäusern und Baukosten von 10,5 Millionen Franken auf.
  • Die terrassierte, moderne Überbauung mit Tiefgarage und parkähnlicher Umgebung liegt noch bis 9. März öffentlich auf und könnte die exklusive Lage am Frickberg neu prägen.
Mehr anzeigen

Eine alte Villa steht alleine auf dem Frickberg im Kanton Aargau. Auf dem Grundstück: winterkahle Sträucher, wuchernder Efeu, ein zerborstenes Fenster. Das Gebäude an der Sonnhalde 15 wirkt wie ein Relikt aus einer anderen Epoche. Hier wohnt schon lange niemand mehr.

Doch die Tage des stillen Hauses sind gezählt, wie nun die «Aargauer Zeitung» schreibt. An seiner Stelle soll die geplante Überbauung «Bellevue» entstehen – und damit frischer Glanz in eine der begehrtesten Lagen von Frick kommen: den Frickberg, die Beletage der Gemeinde. Ganz ohne Startschwierigkeiten geht das aber nicht.

Erst gescheitert – nun der nächste Anlauf

Schon vor mehreren Jahren hatte eine Zürcher Generalunternehmerin das Potenzial der Parzelle erkannt. Im März 2023 wurde ein Baugesuch öffentlich aufgelegt. Geplant waren sieben Häuser mit total 21 Wohnungen.

Doch daraus wurde nichts. Der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer bestätigt auf Anfrage: Der Gemeinderat hat das ursprüngliche Baugesuch aus dem Jahr 2023 abgewiesen. «Dieser Entscheid wurde unangefochten rechtskräftig.»

Brisant: Noch heute wirbt die Generalunternehmerin auf ihrer Website für die nicht bewilligte Wohnüberbauung, «die hohe Massstäbe in puncto Wohnqualität und Exklusivität setzt» und «voraussichtlich bis Sommer 2026 realisiert» wird. Eine entsprechende Anfrage, warum weiterhin mit dem Projekt geworben wird, blieb vom Zürcher Unternehmen bislang unbeantwortet.

Zu den Gründen der damaligen Abweisung schweigt die Gemeinde. Das Verfahren sei abgeschlossen, nun liege ein neues Baugesuch vor.

«Bellevue» mit 18 Wohnungen und 10,5 Millionen Baukosten

Als potenzielle Bauherrin tritt diesmal die Sonnhalde-Park AG aus Sarnen OW auf – mit einem leicht abgespeckten Projekt namens «Bellevue». Der Name ist Programm: Er verweist auf die privilegierte Aussichtslage am Frickberg mit freiem Blick über das Dorf.

Vorgesehen sind gemäss Baugesuch sechs Dreifamilienhäuser mit insgesamt 18 Wohnungen: fünf 5,5-Zimmer-Wohnungen sowie 13 4,5-Zimmer-Wohnungen. Die Baukosten – ohne Land – belaufen sich auf 10,5 Millionen Franken.

Ein Blick in die Unterlagen zeigt: Die Architektur folgt konsequent dem Gelände. Die Häuser sind terrassiert angeordnet und schmiegen sich an den Hang. Statt einer geschlossenen Front entsteht eine aufgelockerte Bebauung mit Zwischenräumen und Sichtachsen.

Grosszügige Fenster, Attika und viel Grün

Charakteristisch ist die Höhenstaffelung: Hangseitig liegen Teile der Fassaden im Erdreich, während sich die talseitigen Geschosse mit grosszügigen Fensterflächen und Terrassen öffnen. Die Attikageschosse sind zurückversetzt – ein typisches Gestaltungselement, das die Gebäude optisch leichter wirken lässt.

Architektonisch setzen die Planer auf eine moderne, klare Formensprache. Kubische Baukörper, Flachdächer mit extensiver Begrünung, grosse Glasflächen. Balkone und Terrassen sind konsequent zur Aussicht ausgerichtet. Geplant sind zwei Vollgeschosse plus Attikageschoss, gebaut in Stahlbeton und Mauerwerk.

Unter der Überbauung entsteht eine gemeinsame unterirdische Einstellhalle, die sämtliche Häuser erschliesst und den Grossteil der Parkplätze aufnimmt. Oberirdisch soll die Umgebung weitgehend autofrei bleiben. Ergänzt wird das Konzept durch Besucherparkplätze, Motorradabstellplätze und zahlreiche Veloabstellflächen.

Parkanlage statt Brache?

Auch die Umgebungsgestaltung ist detailliert geplant. Zwischen den Gebäuden sind Wege, Plätze und Grünflächen vorgesehen. Rasen- und Wiesenflächen werden mit Stauden und Sträuchern ergänzt. Insgesamt sind 16 neue Bäume geplant. Klar definierte Aufenthaltsbereiche sollen dem Ensemble den Charakter einer parkartigen Anlage verleihen.

Noch bis zum 9. März liegt das Baugesuch öffentlich auf. Ob sich an der Sonnhalde bald tatsächlich das Versprechen einer besonderen Wohnlage erfüllt, bleibt offen. Fest steht: Mit «Bellevue» könnte der Frickberg ein weiteres Stück Exklusivität gewinnen – und das verlassene «Haus Gutenberg 769» endgültig Geschichte sein.

