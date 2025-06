x BRK News

An der Zürcher Pfingstweidstrasse hat sich am Montag ein Wasserrohrbruch ereignet. Im Bereich Toni-Areal muss mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Am Pfingstmontag ist es an der Pfingstweidstrasse in Zürich, im Bereich der Tramhaltestelle Toni-Areal, zu einem grossen Wasserrohrbruch gekommen.

Es ist bereits der zweite grosse Wasserrohrbruch in der Stadt Zürich innerhalb von zwei Tagen: Erst gestern hatte ein ähnliches Ereignis an der Wehntalerstrasse im Kreis 10 zahlreiche Liegenschaften geflutet und Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt, wie «BRK News» berichtet.

Beim heutigen Vorfall platzte demnach eine Grauguss-Wasserleitung aus dem Jahr 1963 mit einem Durchmesser von 30 Zentimeter und einem Druck von 9 bar. Rund 30 Minuten lang strömten etwa 5,4 Millionen Liter Wasser an die Oberfläche.

Der hohe Wasserdruck habe den Strassenbelag sowie das Gleispacket der VBZ-Tramlinie 4 angehoben und unterspült. Der Strassenverkehr stadtauswärts musste im Bereich Toni-Areal gesperrt werden. Auch die Tramlinie 4 bleibt bis auf Weiteres unterbrochen.

Busse im Einsatz

Die VBZ hat Ersatzbusse im Einsatz. Es muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Der Wasserrohrbruch ereignete sich gegen 8.15 Uhr. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich wurde um 8.34 Uhr alarmiert und rückte mit 10 Einsatzkräften zur Schadenstelle aus.

Gegen 8.45 Uhr konnte das austretende Wasser gestoppt werden. Verletzt wurde niemand, und auch Liegenschaften blieben verschont. Gegen 10 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Derzeit sind vor Ort eine private Baufirma, Monteure des Wasserwerks Zürich, die Stadtpolizei zur Verkehrsregelung sowie Spezialisten der VBZ im Einsatz. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch unklar.