Betroffene Swiss-Kunden kamen unter Umständen später als geplant am Bahnhof Zürich Flughafen an. Symbolbild: Keystone

Swiss bot wochenlang Zugtickets für eine Verbindung an, die wegen Bauarbeiten nicht verfügbar war. Dies führte zu Verwirrung und Ärger bei den Reisenden.

Redaktion blue News

Swiss bot über einen längeren Zeitraum Zugtickets für eine Verbindung zwischen Basel und Zürich an, die aufgrund von Bauarbeiten nicht existierte. Das berichtet das Fachportal «aeroTelegraph». Seit Jahren können Kund*innen den Direktzug vom Hauptbahnhof Basel zum Flughafen Zürich bei der Swiss buchen.

Die betroffene Verbindung, die normalerweise stündlich verkehrt, wurde seit Anfang August bis Oktober ausgesetzt. Die SBB hatten bereits im Januar auf die Bauarbeiten hingewiesen, doch bei Swiss blieb diese Änderung unbemerkt. Das führte zu falschen Abfahrtszeiten im Buchungssystem.

Ein Sprecher der Airline erklärte auf Anfrage von «aeroTelegraph», dass die Systeme normalerweise synchronisiert sind und sich die Zeitpläne automatisch aktualisieren.

Swiss entschuldigt sich für Fehler

In komplexeren Fällen, wie bei einem Wechsel von direkten zu indirekten Verbindungen, sei jedoch eine manuelle Anpassung erforderlich, die in diesem Fall versäumt wurde. Dies führte dazu, dass Passagiere Tickets für nicht fahrende Züge kauften.

Einige Passagiere bemerkten das Problem, als sie die Verbindung in der SBB-App überprüfen wollten und den gebuchten Zug nicht finden konnten. Swiss entschuldigte sich für das Versäumnis und nahm nach der Medienanfrage mittlerweile manuelle Anpassungen vor.

Die Airline betont, dass Air Rail-Tickets flexibel seien und Passagiere ihren Flug kostenlos umbuchen könnten, wenn sie aufgrund einer verspäteten Zubringerverbindung zu spät am Flughafen ankommen. Voraussetzung dafür ist, dass die ursprünglich gebuchte Verbindung planmässig mindestens 70 Minuten vor Abflug eingetroffen wäre.

Trotz der Probleme wirbt Swiss weiterhin mit einer Anschlussgarantie für ihr Air Rail-Angebot. Konkrete Zahlen zu den betroffenen Passagieren wurden nicht genannt.