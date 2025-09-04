  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nicht existierende Verbindungen Swiss-Fehler sorgt bei Kunden für Ärger bei Zugverbindung

ai-scrape

4.9.2025 - 11:46

Betroffene Swiss-Kunden kamen unter Umständen später als geplant am Bahnhof Zürich Flughafen an.
Betroffene Swiss-Kunden kamen unter Umständen später als geplant am Bahnhof Zürich Flughafen an.
Symbolbild: Keystone

Swiss bot wochenlang Zugtickets für eine Verbindung an, die wegen Bauarbeiten nicht verfügbar war. Dies führte zu Verwirrung und Ärger bei den Reisenden.

Redaktion blue News

04.09.2025, 11:46

04.09.2025, 12:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss bot über Monate Zugtickets für eine wegen Bauarbeiten ausgesetzte Direktverbindung zwischen Basel und Zürich Flughafen an.
  • Eine notwendige manuelle Systemanpassung wurde versäumt, wodurch Kund*innen Tickets für nicht existierende Verbindungen buchten.
  • Die Airline entschuldigte sich und betont die Flexibilität der Air Rail-Tickets sowie eine weiterhin geltende Anschlussgarantie.
Mehr anzeigen

Swiss bot über einen längeren Zeitraum Zugtickets für eine Verbindung zwischen Basel und Zürich an, die aufgrund von Bauarbeiten nicht existierte. Das berichtet das Fachportal «aeroTelegraph». Seit Jahren können Kund*innen den Direktzug vom Hauptbahnhof Basel zum Flughafen Zürich bei der Swiss buchen.

Die betroffene Verbindung, die normalerweise stündlich verkehrt, wurde seit Anfang August bis Oktober ausgesetzt. Die SBB hatten bereits im Januar auf die Bauarbeiten hingewiesen, doch bei Swiss blieb diese Änderung unbemerkt. Das führte zu falschen Abfahrtszeiten im Buchungssystem.

Ein Sprecher der Airline erklärte auf Anfrage von «aeroTelegraph», dass die Systeme normalerweise synchronisiert sind und sich die Zeitpläne automatisch aktualisieren.

Swiss entschuldigt sich für Fehler

In komplexeren Fällen, wie bei einem Wechsel von direkten zu indirekten Verbindungen, sei jedoch eine manuelle Anpassung erforderlich, die in diesem Fall versäumt wurde. Dies führte dazu, dass Passagiere Tickets für nicht fahrende Züge kauften.

Einige Passagiere bemerkten das Problem, als sie die Verbindung in der SBB-App überprüfen wollten und den gebuchten Zug nicht finden konnten. Swiss entschuldigte sich für das Versäumnis und nahm nach der Medienanfrage mittlerweile manuelle Anpassungen vor.

Die Airline betont, dass Air Rail-Tickets flexibel seien und Passagiere ihren Flug kostenlos umbuchen könnten, wenn sie aufgrund einer verspäteten Zubringerverbindung zu spät am Flughafen ankommen. Voraussetzung dafür ist, dass die ursprünglich gebuchte Verbindung planmässig mindestens 70 Minuten vor Abflug eingetroffen wäre.

Trotz der Probleme wirbt Swiss weiterhin mit einer Anschlussgarantie für ihr Air Rail-Angebot. Konkrete Zahlen zu den betroffenen Passagieren wurden nicht genannt.

Mehr aus dem Ressort

Strassenverkehr. Bundesrat will Autozug-Fahrten nicht in Vignette integrieren

StrassenverkehrBundesrat will Autozug-Fahrten nicht in Vignette integrieren

Strassenverkehr. Bundesrat lehnt Durchfahrtsabgabe für Fahrten durch die Schweiz ab

StrassenverkehrBundesrat lehnt Durchfahrtsabgabe für Fahrten durch die Schweiz ab

VBS-Beschaffung in Schieflage. Bundesrat Pfister stutzt kriselndes Drohnenprojekt zurück

VBS-Beschaffung in SchieflageBundesrat Pfister stutzt kriselndes Drohnenprojekt zurück

Meistgelesen

Quo vadis, Amerika?
«Sturmböen wahrscheinlich»: Hier warnt der Bund heute vor heftigen Gewittern
Neue Besitzer verbieten Alkohol und Schweinefleisch – Anwohner genervt
Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen
«Fuhr nur noch mit Angst» – Anwohner warnten schon länger vor Standseilbahn