Viele Jugendliche stehen derzeit vor dem Wechsel von der Sek in die Lehre oder eine weiterführende Schule. Linn (15) hat diesen Schritt kürzlich selbst erlebt – und teilt nun ihre Erfahrungen.

Ich bin 15 Jahre alt und habe mich vor kurzem für die Fachmittelschule (FMS) entschieden. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Ursprünglich hatte ich bereits die Zusage für eine Lehrstelle als Hotelkommunikationsfachfrau. Der Betrieb war super und die Arbeit hat mir gut gefallen. Doch nach langem Überlegen habe ich die Lehre schlussendlich doch nicht angetreten.

Einer der Hauptgründe waren die Arbeitszeiten in der Hotellerie. Man arbeitet oft am Abend, an Wochenenden und zu unregelmässigen Zeiten. Das hätte ich nur schwer mit meinem Hobby Leichtathletik vereinbaren können, denn mein Training findet regelmässig am Abend statt.

Ich finde es wichtig, mir die Zeit zu nehmen, verschiedene Wege und Möglichkeiten auszuprobieren, bevor ich mich festlege.

In der Schweiz entscheiden sich viele Jugendliche im Alter von 15 oder 16 Jahren für eine Lehre oder einen anderen Bildungsweg. Das ist eine grosse Entscheidung in einem Alter, in dem man sich selbst noch am Kennenlernen ist.

Viele stehen unter Druck, «den richtigen» Weg zu wählen. Es ist vollkommen in Ordnung, auch mal umzudenken oder eine Entscheidung zu überdenken. Wichtig ist, dass man auf sich selbst hört und sich überlegt, was wirklich zu einem passt – beruflich und persönlich.

So wie mir geht es zahlreichen anderen Jugendlichen auch. Ich habe mit Miray (15) gesprochen, die gerade ihre Lehre begonnen hat. Im Interview erzählt sie, wie es ihr dabei geht und was sie in den ersten Tagen erlebt hat.

Wie hast du dich gefühlt, als du wusstest, dass die Lehre bald beginnt?

Miray: Am Anfang war ich natürlich nervös, weil ich wusste, dass viel Neues auf mich zukommen wird. Ich habe damit gerechnet, dass es anstrengend wird und dass ich in kurzer Zeit viele Informationen aufnehmen muss. Trotzdem habe ich mich sehr gefreut, weil ich wusste, ich habe ein gutes Umfeld und der Lehrbetrieb gefällt mir.

Hat es lange gedauert, bis du erkannt hast, welchen Weg du einschlagen möchtest?

Die Berufswahl begann bei uns in der zweiten Sek, aber ehrlich gesagt hatte ich lange keine Ahnung, was ich machen möchte. Erst gegen Ende des Schuljahres hatte ich plötzlich so einen Moment, in dem es für mich klar wurde, dass ich das KV machen will. Ab da habe ich mich nur noch für KV-Stellen beworben und zum Glück auch ziemlich schnell eine Zusage erhalten.

«Ich weiss nicht, wie es mir in einem Jahr mit der Lehre geht» Miray (15) KV-Lernende

Wenn du heute nochmals entscheiden könntest, würdest du denselben Weg wählen?

Im Moment bin ich zufrieden mit meinem Entscheid. Aber manchmal frage ich mich schon, wie es wäre, wenn ich zum Beispiel an der FMS wäre. Dort hätte ich mehr Zeit gehabt, um herauszufinden, was wirklich zu mir passt. Ich weiss nämlich nicht genau, wie es mir in einem Jahr mit der Lehre geht oder ob ich den Beruf auf Dauer spannend finde.

Gibt es etwas, das du aus der Sekundarschule vermisst?

Ja, auf jeden Fall. Besonders meine Klasse vermisse ich sehr. In der dritten Sek hatten wir eine tolle Zeit zusammen, vor allem im Abschlussjahr. Es war eine schöne Stimmung, nicht zu ernst, aber trotzdem mit einem guten Zusammenhalt. Diese Leichtigkeit fehlt mir manchmal jetzt im Alltag.

