Mehr als 1,5 Millionen Katzen leben in Schweizer Haushalten und produzieren jährlich rund 55'000 Tonnen mineralisches Katzenstreu. Wird dieses über den Hausmüll entsorgt, bleibt es als Schlacke in den Kehrichtverwertungsanlagen zurück. Ein Problem.

Darum geht’s In der Schweiz fallen durch rund 1,5 Millionen Katzen jedes Jahr etwa 55'000 Tonnen mineralisches Katzenstreu an.

Dieses ist nicht brennbar und bleibt nach der Kehrichtverbrennung als Schlacke zurück.

Katzenstreu macht laut Bundesamt für Umwelt rund sieben Prozent der deponierten Abfallschlacke aus.

Viele Deponien, besonders in der Westschweiz, stossen an ihre Kapazitätsgrenzen und neue Standorte sind schwer durchzusetzen.

Rund 1,5 Millionen Katzen leben laut Statista.com in Schweizer Haushalten – so viele wie kein anderes Haustier. Doch die grosse Zahl an Büsis hat auch eine Kehrseite: Jedes Jahr fallen Tausende Tonnen Katzenstreu als Abfall an – und werden zum Abfallproblem für die Schweiz, berichtet «SRF».

Der Grund: Mineralisches Katzenstreu ist nicht brennbar. Wird es über den Hausmüll entsorgt, bleibt es in den Kehrichtverwertungsanlagen als Schlacke zurück und muss anschliessend auf Deponien gelagert werden.

Das Ausmass ist beträchtlich: Laut der Vereinigung der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen (VBSA) landen jedes Jahr rund 55'000 Tonnen mineralisches Katzenstreu in Schweizer Kehrichtverwertungsanlagen. «Das entspricht etwa 100 vollen Einfamilienhäusern», wird Bettina Blatter, die Umwelt- und Ressourcenmanagement an der Berner Fachhochschule studiert, im Bericht zitiert.

Abfallschlacke bringt Deponien an den Anschlag

Mineralisches Katzenstreu trägt laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) erheblich zum Deponieproblem bei: Rund sieben Prozent der Abfallschlacke, die Schweizer Kehrichtverwertungsanlagen auf Deponien entsorgen, stammen demnach aus Katzenstreu.

Gleichzeitig werden die Kapazitäten knapp. Besonders in der Westschweiz seien viele Deponien laut Bafu nahezu ausgelastet. Je nach Standort reichten die verbleibenden Kapazitäten nur noch für rund zehn Jahre oder sogar weniger. Neue Deponien zu bauen, sei jedoch schwierig. «Die Bevölkerung hat nicht gerne eine Deponie in der Nähe», sagt Roger Müller, beim Bafu für Deponien zuständig, gegenüber «SRF». Solche Projekte würden deshalb häufig vor Gericht angefochten. Umso wichtiger sei es, möglichst wenig Material auf Deponien lagern zu müssen.

Eine Alternative gibt es bereits seit Jahren: Pflanzliches Katzenstreu aus Holzfasern oder Getreideresten verbrennt in der Kehrichtverwertungsanlage. Auch preislich gesehen sei dieses günstiger – auf das Einstreu-Volumen gesehen. Zudem seien Katzen beim Wechsel gar nicht so kompliziert.