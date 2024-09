«Ich habe keine Unterhosen mehr»: Schweizer Influencerin genervt wegen Waschtag Sarina (20) ist Influencerin und als Flugbegleiterin unterwegs. Zusätzlich studiert sie und hat einen weiteren Job in Paris. Aber etwas nervt sie so richtig: Der Schweizer Waschtag. 11.09.2024

Sarina (20) ist Influencerin und als Flugbegleiterin unterwegs. Nebenbei studiert sie noch und hat einen weiteren Job in Paris. Aber etwas nervt sie so richtig: der Schweizer Waschtag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sarina (20) ist Flugbegleiterin und nur selten zu Hause.

Sie wohnt in einer Wohnung ohne eigene Waschmaschine und das macht ihr das Leben schwer.

Die junge Influencerin hat nun einen Haufen voller dreckiger Wäsche und weder Socken noch Unterhosen. Mehr anzeigen

«Ich habe so einen Hals auf das Land, in dem ich lebe», sagt die junge Influencerin aus der Schweiz in ihrem TikTok-Video. Sie ist nämlich eine viel beschäftigte Frau. Sie fliegt als Flugbegleiterin um die Welt, studiert nebenbei und hat noch einen weiteren Job in Paris.

In ihrem Video auf Social Media nervt sich die 20-Jährige über die Waschtage in der Schweiz. Da sie nämlich viel unterwegs ist, ist sie an ihrem persönlichen Waschtag nur selten zu Hause. Nun hat sich schon ein riesiger Haufen Wäsche angesammelt, sodass Sarina nicht einmal mehr frische Unterhosen hat.

Was nun? Jetzt geht sie ganz leise nachts um drei Uhr in den Keller, um ihre Wäsche zu waschen.

In den Kommentaren sind hilfreiche und auch weniger hilfreiche Tipps zu finden: «Handwäsche?», «Eine eigene Waschmaschine in der Wohnung?» oder auch Kommentare wie diese: «Aber wie kann man zu wenig Unterhosen haben? Ich könnte gefühlt drei Monate ohne Waschen überleben.»

