So vertrauensselig sind Schweizer – obwohl mehr geklaut wird

Die Kopfhörer liegen im Zug auf dem Tisch, das Handy wird unbeaufsichtigt aufgeladen und auch Velos sind nicht abgeschlossen. Ein TikTok-Video, das viral ging, zeigt, in der Schweiz haben die Menschen zu viel Vertrauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein TikTok-Video einer Userin ging mit über 200 Tausend Views viral.

Das Video zeigt, dass Schweizer*innen vertrauensselig und vielleicht auch ein bisschen naiv sind.

Kopfhörer und Rucksäcke, die unbeaufsichtigt herumliegen, ein Handy, das im Zug geladen wird und auch Velos, die nicht abgeschlossen sind.

Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt jedoch, dass im Jahr 2023 Straftaten um 14 Prozent gegenüber Vorjahr zugenommen haben. Mehr anzeigen

Einige User*innen reagieren sehr positiv auf das Gezeigte und erzählen von ihren eigenen Erlebnissen. Beispielsweise beim Schwimmen die Wertsachen auf der Wiese zu lassen oder auch in der Bibliothek die iPads, Mabooks und Tablets herumliegen zu lassen. Auch das Handy unbeaufsichtigt zu laden, sei normal: «Das mit dem Ladekabel ist so real» oder «Ich liebe es, mein Handy ladet immer irgendwo im Zug und es ist noch nie weggekommen! Bin so dankbar dafür», schreiben User*innen unter das Video.

Nicht alle Schweizer*innen stimmen zu

Es gibt aber auch einige kritische Stimmen: «Ich traue niemandem hier» und auch «Dies entspreche leider nicht (mehr) der Realität». Einige User*innen berichten nämlich von negativen Erlebnissen. «Ja vor zirka zehn Jahren konnte man das noch so machen. Mittlerweile geht das nicht mehr, es gibt zu viele ‹Fachkräfte›, die denken, alles gehört ihnen.» Sie behaupten, die Kriminalität und die Diebstähle hätten zugenommen.

Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass 2023 Straftaten um 14 Prozent gegenüber Vorjahr zugenommen haben. Besonders stark ist der Anstieg bei den Vermögensstraftaten – gegenüber 2022 stiegen sie um ganze 17,6 Prozent an – da gehören auch Diebstähle dazu.

