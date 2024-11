Sechs Menschen sterben bei Frontalzusammenstoss

Rettungskräfte stehen neben den Trümmern von Fahrzeugen nach einem Unfall, bei dem sechs Menschen ums Leben gekommen sind. Bild: Michel Fritzemeier/tv7news.de /dpa

Im Norden von Nordrhein-Westfalen ist es zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein Auto gerät nachts in den Gegenverkehr. Die Identifizierung der Opfer dauert noch an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht zu Sonntag sind zwei Autos in Nordrhein-Westfalen frontal zusammengestossen.

Sechs Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Identifizierung der Opfer dauere noch an, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmittag. Mehr anzeigen

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Münsterland sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stiessen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Autos in der Nähe eines Bahnübergangs bei Ochtrup im Kreis Steinfurt zusammen.

Ein Fahrzeug sei gegen 2.40 Uhr auf einer Strasse vermutlich ins Schleudern und dann in den Gegenverkehr geraten, hiess es. Dort sei es frontal mit einem weiteren Auto zusammengestossen.

Ein Wagen komplett ausgebrannt

Ein Wagen, in dem sich zwei Menschen befanden, geriet den Angaben zufolge in Brand und brannte vollständig aus. Fahrer und Beifahrer starben. In dem zweiten Fahrzeug befanden sich vier Personen, so die Polizei. «Alle Fahrzeuginsassen sind durch den Verkehrsunfall tödlich verletzt worden.»

Nach Angaben der Polizei stiessen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Autos in der Nähe eines Bahnübergangs bei Ochtrup im Kreis Steinfurt zusammen.

Die Identifizierung der Opfer dauere noch an, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmittag. An der Unfallstelle wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam eingesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauerten zunächst noch an.

Ochtrup liegt ganz im Norden von Nordrhein-Westfalen, in der Nähe der niederländischen Grenze.

