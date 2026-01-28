Bei einem Erdrutsch in einem Vorort der indischen Millionenmetropole Mumbai sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Rettungskräfte tragen nach einem Erdrutsch in Mumbai den Leichnam eines Opfers zu einem Krankenwagen. Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa

Vier Personen seien verletzt worden, teilte ein Beamter der Stadtverwaltung mit. Demnach stürzten abrutschende Erd- und Schlammmassen von einem Hang auf einige Gebäude in Ghatkopar. Es werde befürchtet, es könnten noch Menschen unter den Erdmassen oder Haustrümmern liegen, hiess es. Rettungskräfte suchten nach möglichen Verschütteten.

Die Behörden vermuteten, dass heftige Regenfälle den Erdrutsch ausgelöst haben könnten. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in einem dicht bebauten Gebiet. Indiens Finanzmetropole Mumbai liegt an der Westküste.

Auf dem indischen Subkontinent ist derzeit Monsunsaison. Jedes Jahr sterben dabei Hunderte Menschen unter anderem bei Erdrutschen und Überschwemmungen. Auch die Schäden sind oft gross. Gleichzeitig ist der Regen in der Region lebenswichtig für die Landwirtschaft.