In Oberwinterthur ist am Donnerstag ein sechsjähriges Kind von einem Auto erfasst worden und gestorben. Trotz sofortiger Hilfe konnte der Notarzt vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen.

Darum geht’s Ein Mann hat in Oberwinterthur ein sechsjähriges Kind überfahren.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der 39-jährige Autolenker beim Einparkieren das Kind im toten Winkel.

Der Bub erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Zusammenfassung erstellt mit

Der Notruf vom Verkehrsunfall an der Stadlerstrasse ging gegen 17.45 Uhr bei der Stadtpolizei Winterthur ein, wie ein Sprecher auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Der Blick berichtete online zuerst. Die Polizei rückte gemeinsam mit dem Rettungsdienst aus. Vor Ort wurde ein Sichtschutz errichtet und Spuren gesichert.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 39-jährige Autofahrer einparkieren und wendete dazu auf dem Vorplatz seines Hauses. Dabei dürfte der Lenker das Kind aufgrund des ungünstigen Blickwinkels übersehen haben.

Trotz sofortiger Hilfe habe der Notarzt vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen können, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Blick. Die Polizei und die zuständige Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.