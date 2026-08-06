Der Basler Zoo und seine Besucher*innen freuen sich über Geparden-Sechslinge. Seit Kurzem tollen sie im Freien durch ihre Anlage. Etwas weniger zugänglich die Namen.

Erfolg für die Arterhaltung Jöö-Alarm! Im Zolli tollen jetzt gleich sechs Geparden-Kinder umher

Darum geht's Im Basler Zoo sind Geparden-Sechslinge zur Welt gekommen.

Inzwischen sind sie gross genug, um im Freien durch ihre Anlage zu tollen.

Die vier männlichen und zwei weiblichen Tiere heissen Xeros, Xolobeni, Xeric, Ximba, Xhosa und Xenia. Zusammenfassung erstellt mit

Sie heissen Xeros, Xolobeni, Xeric, Ximba, Xhosa und Xenia. Geboren sind die sechs Gepardenkinder im Zoo Basel schon Anfang Juni. Aber jetzt tollen sie im Freien herum, sehr zur Freude der Besucher*innen.

Wer sich nun fragt, was denn das für Namen sind: 2026 ist ein X-Jahr. Alle in diesem Jahr im Zolli geborenenen Tiere erhalten einen Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt. Im Y-Jahr 2027 haben es die Verantwortlichen dann wieder etwas einfacher.

Erster Wurf der 4-jährigen Mutter

Für ihre Mutter, die vierjährige Maleika, die 2024 aus Stuttgart nach Basel kam, ist es der erste Nachwuchs. Sie kümmere sich fürsorglich um ihre Sechslinge, meldet der Zoo. Die vier männlichen und zwei weiblichen Gepardenjungen halten die junge Mutter auf Trab, so die Mitteilung weiter.

Wichtig auch: Die Kontrolle nach zwei Monaten habe ergeben, dass alle Jungtiere gesund sind. Zudem sind sie jetzt geimpft.

Geparde stehen auf der Liste der gefährdeten Tierarten der Weltnaturschutzunion ICUN. Auf freier Wildbahn leben nur noch rund 6500 geschlechtsreife Tiere, ihr Bestand nimmt ab. Im Rahmen eines Erhaltungszuchtprogramms möchten Zoos dazu beitragen, langfristig eine genetisch gesunde Reservepopulation zu erhalten, wie es weiter heisst.