Politik Selenskyj kündigt Regierungsumbau in der Ukraine an

HANDOUT – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft sich mit der Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Swyrydenko. Der Staatschef teilte nach einem Gespräch mit, sie solle die Regierung umbilden. (Archivbild) Foto: ---/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Kabinettsumbildung angekündigt. Er begründete dies unter anderem mit einem aussenpolitischen Strategiewechsel, um Beziehungen zu Schlüsselpartnern zu stärken. Er habe darüber auch mit Regierungschefin Julija Swyrydenko gesprochen. «Wir haben festgestellt, dass für die Veränderung eine Erneuerung des Ministerkabinetts nötig ist», schrieb er bei Telegram. Er dankte Swyrydenko für ihren Einsatz und kündigte an, ihr die Leitung der Diplomatie mit den wichtigsten Partnern der Ukraine anzubieten.