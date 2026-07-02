Ukraine Selenskyj verspricht Vergeltung nach russischem Angriff auf Kiew

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vergeltung für den massiven russischen Angriff auf Kiew mit mehr als 20 Toten angekündigt. «Wir sind für einen gerechten Frieden, eine gerechte Beendigung des Kriegs, und solange es das nicht gibt, für gerechte Reaktionen», sagte er Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt.