  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Selenskyj stellt neu auf Dieser Drohnenspezialist soll neuer Verteidigungsminister werden

dpa

3.1.2026 - 20:11

Mychajlo Fedorow soll nach dem Willen Selenskyjs neuer Verteidigungsminister werden. 
Mychajlo Fedorow soll nach dem Willen Selenskyjs neuer Verteidigungsminister werden. 
Archivbild: Hanna Arhirova/AP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums angekündigt. Der 34-jährige Mychajlo Fedorow übernimmt die Schlüsselposition – er gilt als Drohnenspezialist und Digitalfachmann.

,

DPA, Redaktion blue News

03.01.2026, 20:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Mychajlo Fedorow zum neuen Verteidigungsminister ernennen.
  • Fedorow soll Denys Schmyhal ablösen, der das Amt erst im Sommer von Rustem Umjerow übernommen hatte.
  • Der 34-Jährige gilt als Fachmann für Drohnentechnologie und Digitales.
Mehr anzeigen

Er habe den bisherigen Minister für digitale Transformation, Mychajlo Fedorow, als neuen Verteidigungsminister nominiert, teilte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videobotschaft mit. Fedorow soll auf Denys Schmyhal folgen, der das Amt erst im Sommer von Rustem Umjerow übernommen hatte.

Selenskyj dankte Schmyhal und erklärte, dieser werde auf eine andere Position in der Regierung rücken. Dem 34-jährigen Fedorow wird zugutegehalten, die Einführung der Drohnentechnologie in der ukrainischen Armee massgeblich vorangetrieben und in seiner aktuellen Funktion mehrere erfolgreiche E-Government-Plattformen auf den Weg gebracht zu haben.

Fedorow Nominierung als Verteidigungsminister muss das ukrainische Parlament noch zustimmen. Selenskyj sagte weiter, hilfreiche Veränderungen müssten umgesetzt werden. Auch die militärische Ausbildung solle erneuert werden gemäss der an der Front gesammelten Erfahrungen.

Erst am Freitag hatte Selenskyj die Ernennung des bisherigen Militärgeheimdienstchefs Kyrylo Budanow zu seinem neuen Stabschef bekanntgegeben. Die Ukraine müsse sich jetzt mehr auf Sicherheitsthemen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitstruppen und diplomatische Verhandlungen konzentrieren, teilte Selenskyj am Freitag auf der Plattform Telegram mit. Sein vorheriger Stabschef Andrij Jermak war im November nach einem Korruptionsskandal zurückgetreten. Budanow leitet künftig das Büro des Präsidenten.

Mehr zum Thema

«Der stinkende Bastard aus Kiew will Krieg». Ukraine soll Putin-Residenz angegriffen haben – diese widersprechen

«Der stinkende Bastard aus Kiew will Krieg»Ukraine soll Putin-Residenz angegriffen haben – diese widersprechen

Ein Thema bleibt offen. Die wichtigsten Punkte zum Treffen von Trump und Selenskyj in Florida

Ein Thema bleibt offenDie wichtigsten Punkte zum Treffen von Trump und Selenskyj in Florida

Treffen in Mar-a-Lago. Selenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage

Treffen in Mar-a-LagoSelenskyjs «Selbstkontrolle» geht viral – nach Trumps bizarrer Aussage

ie Schlüsselposiztion. AmtMeistgelesen

Vier weitere Opfer identifiziert +++ Jans gedenkt der Opfer +++ Strafuntersuchung gegen Bar-Betreiber
Was dir bei jeder Diät verschwiegen wird – und wie man wirklich abnimmt
Wie eine ganze Familie Menschen aus der Feuer-Hölle rettete
Experte erklärt, wo die Betreiber der Inferno-Bar versagt haben
Trump postet Foto von gefesseltem Maduro +++ Trump: «USA werden Venezuela bis auf Weiteres regieren»