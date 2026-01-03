Mychajlo Fedorow soll nach dem Willen Selenskyjs neuer Verteidigungsminister werden. Archivbild: Hanna Arhirova/AP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums angekündigt. Der 34-jährige Mychajlo Fedorow übernimmt die Schlüsselposition – er gilt als Drohnenspezialist und Digitalfachmann.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will Mychajlo Fedorow zum neuen Verteidigungsminister ernennen.

Fedorow soll Denys Schmyhal ablösen, der das Amt erst im Sommer von Rustem Umjerow übernommen hatte.

Der 34-Jährige gilt als Fachmann für Drohnentechnologie und Digitales. Mehr anzeigen

Er habe den bisherigen Minister für digitale Transformation, Mychajlo Fedorow, als neuen Verteidigungsminister nominiert, teilte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videobotschaft mit. Fedorow soll auf Denys Schmyhal folgen, der das Amt erst im Sommer von Rustem Umjerow übernommen hatte.

Today, we have begun a substantial overhaul – internal changes to make Ukraine more resilient.



Last year, there were good results from state institutions that need to be scaled up, as well as problems that should not carry over into the new year. Therefore, a wave of personnel… pic.twitter.com/wcqTagybnP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Selenskyj dankte Schmyhal und erklärte, dieser werde auf eine andere Position in der Regierung rücken. Dem 34-jährigen Fedorow wird zugutegehalten, die Einführung der Drohnentechnologie in der ukrainischen Armee massgeblich vorangetrieben und in seiner aktuellen Funktion mehrere erfolgreiche E-Government-Plattformen auf den Weg gebracht zu haben.

I met with Denys Shmyhal. I am grateful for his systematic work in the Ministry of Defense and for the processes stepped up to ensure the protection of our state. This kind of systematic approach is exactly what Ukraine’s energy sector needs right now. It is crucial that, after… pic.twitter.com/Qs460xjROp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2026

Fedorow Nominierung als Verteidigungsminister muss das ukrainische Parlament noch zustimmen. Selenskyj sagte weiter, hilfreiche Veränderungen müssten umgesetzt werden. Auch die militärische Ausbildung solle erneuert werden gemäss der an der Front gesammelten Erfahrungen.

Mikhailo Fedorov is set to become Ukraine’s new Minister of Defence following the latest government appointments. Fedorov is the current Vice Prime Minister and Minister of Digital Transformation of Ukraine. pic.twitter.com/JnVtQJKC6f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 2, 2026

Erst am Freitag hatte Selenskyj die Ernennung des bisherigen Militärgeheimdienstchefs Kyrylo Budanow zu seinem neuen Stabschef bekanntgegeben. Die Ukraine müsse sich jetzt mehr auf Sicherheitsthemen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitstruppen und diplomatische Verhandlungen konzentrieren, teilte Selenskyj am Freitag auf der Plattform Telegram mit. Sein vorheriger Stabschef Andrij Jermak war im November nach einem Korruptionsskandal zurückgetreten. Budanow leitet künftig das Büro des Präsidenten.