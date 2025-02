Nur äusserst selten in freier Wildbahn zu sehen: schwarze Wölfe. IMAGO/Depositphotos

Die Tiere tappen in eine Kamerafalle – wo genau, hält eine Naturschutzorganisation geheim. Nun sammeln Forschende genetisches Material und hoffen auf neue Erkenntnisse zu der Farbmutation.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Wald in Polen sind zwei seltene schwarze Wölfe gesichtet worden.

Die Tiere tappten in eine Kamerafalle.

Den genauen Standort der Kamera wird zum Schutz der seltenen Wölfe nicht verraten. Mehr anzeigen

In einem Wald in Polen sind zwei seltene schwarze Wölfe gesichtet worden. Eine Wildtierkamera filmte die Tiere beim Überqueren eines Bachs, wie eine Naturschutzorganisation am Sonntag mitteilte. Die Aufnahmen seien sehr ungewöhnlich, sagte die Projektkoordinatorin des Save Wildlife Conservation Fund Polen, Joanna Toczydłowska. Die Organisation sammelt nun Kot im Wald in der Hoffnung, mehr über die genetische Ausstattung der schwarzen Wölfe zu erfahren.

Toczydłowska wollte mit ihrer Kamera eigentlich Biber beobachten. Als sie bemerkte, dass sie stattdessen Wölfe vor die Linse bekam, wartete sie ab und erhielt vor einigen Wochen schliesslich die Aufnahmen von schwarzen Wölfen. In einem Ausschnitt überqueren ein schwarzer und ein grauer Wolf langsam einen Bach im Wald, das Wasser steht ihnen fast bis zum Bauch, bevor sie ans Ufer springen. Ein zweiter Clip, der im vergangenen Herbst aufgenommen wurde, zeigt zwei schwarze Wölfe und einen grauen Wolf, die denselben Bach überqueren.

Den genauen Standort der Kamera verrät die Organisation nicht. So sollen die Wölfe vor Wilderern und Neugierigen geschützt werden.

Schwarze Fell durch genetische Mutation

Die gefilmten Tiere seien wahrscheinlich Geschwister und etwa ein Jahr alt, sagte Toczydłowska. Wölfe seien meist im Familienrudel unterwegs, und die beide schwarzen Tiere wögen rund 30 Kilogramm. Sie sind damit etwa so gross wie ein Deutscher Schäferhund. Mindestens einer der Wölfe ist männlich.

Die meisten der 25000 bis 3000 Wölfe in Polen sind grau mit rötlichen oder schwarzen Akzenten. Das schwarze Fell ist das Ergebnis einer genetischen Mutation, die wahrscheinlich vor Tausenden Jahren bei domestizierten Hunden auftrat. Das dunkle Fell ist in Europa aufgrund einer geringeren genetischen Vielfalt selten, aber mindestens die Hälfte der Wolfspopulation im Yellowstone-Nationalpark in den USA hat schwarzes Fell.

In den 50er Jahren waren Wölfe in Polen praktisch ausgerottet, aber in den vergangenen Jahren wurden wieder Populationen angesiedelt, vor allem im zentralen Teil des Landes in den frühen 2000er Jahren. Toczydłowska und ihre Kollegen unterrichten die Öffentlichkeit darin, sicher in Gebieten mit Wolfsrudeln zu leben.