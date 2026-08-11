Der Botanische Garten der Universität Basel hat auf seiner Website für heute Nacht die Blüte der seltenen Titanwurz angekündigt. Die Titanwurz blüht nur zwei Tage lang.

Im Tropenhaus des Botanischen Gartens in Basel blühte am Dienstagabend die seltene Titanwurz.

Das Tropenhaus öffnet am Abend seine Türen für das Publikum bis um 02.00 Uhr. Zudem verlangt der Botanische Garten keinen Eintritt für die Besichtigung.

Die gefährdete Pflanze stammt ursprünglich aus den tropischen Regenwäldern Sumatras in Indonesien. Sie bildet die grösste Blume der Welt, die über drei Meter hoch werden kann.

Während des ersten Abends verströmt die Titanwurz einen intensiven Geruch nach verfaulendem Fleisch. Dieser Gestank lockt gezielt Bestäuber wie Aasfliegen, Aaskäfer und Aasbienen an.

Das Exemplar im Botanischen Garten der Universität Basel blühte letztmals im Juli 2023. Wer nichts verpassen will, kann die Entwicklung der Blume auch live über eine Webcam auf der Website des Botanischen Gartens mitverfolgen.