Seniorin mit Rollator von Polizei mit 42 km/h geblitzt

Da das Kennzeichen des Wagens verdeckt ist, kommt der Fahrer ungeschoren davon. Bild: dpa/Polizei Euskirchen

Der Polizei im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen ist ein kurioses Foto gelungen. Eine Radarkamera löst in einer Tempo-30-Zone bei einem überschnellen Transporter aus – im selben Moment spaziert eine rüstige Rentnerin mit ihrem Rollator duchs Bild.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Polizei Euskirchen (D) ist ein selten lustiges Blitzer-Foto gelungen.

Bei einer Tempokontrolle löst die Kamera bei einem Lieferwagen aus.

Das Foto zeigt eine Seniorin mit Rollator, die augenscheinlich mit 42 km/h statt der vorgeschriebenen 30 km/h unterwegs war. Mehr anzeigen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen eine Seniorin mit Rollator geblitzt. Die Radarkamera löste aus, weil ein Kastenwagen in einer Tempo 30-Zone im Kreis Euskirchen mit 42 Stundenkilometern unterwegs war, wie die Polizei auf Instagram schilderte. «Doch genau im entscheidenden Moment lief eine Seniorin mit ihrem Rollator durchs Bild und sorgte unfreiwillig für ein echtes Kultfoto.»

Beide – Fussgängerin und Fahrer – hätten ihren Weg danach unbeeindruckt fortgesetzt. «Der Fahrer müsste sich bei der Frau eigentlich bedanken», sagte ein Sprecher der Kreispolizei. Denn das Kennzeichen des Wagens sei durch den Rollator verdeckt worden, so dass der Fahrer oder die Fahrerin ungeschoren davonkam.