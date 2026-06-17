Mit schwerem Geschütz: So dreist klauen diese Diebe einen Geldautomaten
Bilder einer Überwachungskamera in England zeigen einen spektakulären Raub. Mit einem Baustellenfahrzeug reissen maskierte Männer einen Geldautomaten aus einem Bankgebäude. Die Polizei tappt im Dunkeln.
17.06.2026
Bilder einer Überwachungskamera in England zeigen einen spektakulären Raub. Mit einem Baustellenfahrzeug reissen maskierte Männer einen Geldautomaten aus einem Bankgebäude. Die Polizei tappt im Dunkeln.
Unauffällig ist das nicht gerade. Passiert ist es in einem Ort in der Grafschaft Cambridgeshire. Mitten in der Nacht fährt eine Gruppe vermummter Männer mit zwei Autos und einem Teleskoplader vor. Mit Hilfe der schweren Maschine entwenden sie einen Geldautomaten.
Die Polizei veröffentlicht die Videoaufnahmen einer Überwachungskamera, welche die dreiste Aktion zeigen.
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