Wer abends an allem zweifelt, ist nicht allein. Unsere mentale Gesundheit ist tageszeitabhängig: Morgens fühlen wir uns deutlich wohler als nachts. Das zeigt eine Grossstudie mit fast einer Million Umfrageantworten.

Wie schlimm der Tag auch war – am nächsten Morgen sieht vieles oft schon besser aus. Eine umfassende Studie des University College London (UCL) bestätigt nun wissenschaftlich, was viele intuitiv empfinden: Die psychische Verfassung ist morgens am besten – und rund um Mitternacht am schlechtesten.

Für die bislang grösste Untersuchung dieser Art analysierte ein Forschungsteam unter Leitung von Dr. Feifei Bu fast eine Million Umfrageantworten von 49’000 Erwachsenen aus Grossbritannien.

Die Daten stammen aus der UCL COVID-19 Social Study, die zwischen März 2020 und März 2022 lief und regelmässig mentale Gesundheit und Wohlbefinden erfasste.

Auch Wochentag und Jahreszeit spielen mit

Abgefragt wurden unter anderem Lebenszufriedenheit, Glücksgefühl, Sinnempfinden und Einsamkeit. Dabei zeigte sich ein klarer Rhythmus über den Tag hinweg:

«Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden morgens am besten und um Mitternacht am schlechtesten sind», erklärte Studienleiterin Feifei Bu gegenüber der Universität UCL News.

Neben der Tageszeit beeinflussen laut der Studie auch der Wochentag und die Jahreszeit das psychische Empfinden. So fühlten sich Menschen durchschnittlich montags und freitags zufriedener als sonntags, während sich die Einsamkeit über die Woche hinweg kaum veränderte.

Kritik: Zeitpunkt der Antwort könnte Ergebnis verzerren

Am stärksten war das Wohlbefinden im Sommer, am niedrigsten im Winter – ein Ergebnis, das frühere Studien zur Saisonalität psychischer Gesundheit bestätigt.

Die Forschenden betonen jedoch, dass es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, also keine Aussagen über Ursachen gemacht werden können. Auch sei nicht auszuschliessen, dass sich die Tageszeit, zu der Menschen die Umfrage ausfüllten, auf die Ergebnisse auswirkte.

«Es könnte sein, dass sich Personen, die sich morgens besser fühlen, eher an der Umfrage beteiligten», so Bu. Trotzdem könnten die Erkenntnisse weitreichende Folgen haben.

Körperuhr könnte eine Rolle spielen

«Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, wären sie für Forschung und psychische Gesundheitsdienste von grosser praktischer Bedeutung», sagte Bu. Zum Beispiel könnten Hilfsangebote stärker an den Tagesrhythmus angepasst werden, mit mehr Unterstützung in den späten Abendstunden.

Eine mögliche Erklärung sehen die Forschenden in der inneren Uhr: Der Spiegel des Stresshormons Cortisol, das eng mit Stimmung und Antrieb zusammenhängt, ist am Morgen am höchsten und sinkt über den Tag hinweg ab. Auch Tagesstruktur und Wochenabläufe – etwa Unterschiede zwischen Wochenenden und Werktagen – könnten eine Rolle spielen.