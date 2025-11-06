Bilder aus der ganzen Welt: So spektakulär war der Supermond des Jahres In der Nacht auf Donnerstag war der Mond der Erde so nah wie noch nie im Jahr 2025. So wird der Vollmond zum Supermond und erscheint besonders gross am Himmel. Menschen auf der ganzen Welt konnten ihn bestaunen. 06.11.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht war der grösste Vollmond 2025 zu sehen.

So ein Supermond entsteht, wenn der Vollmond der Erde besonders nahe ist und dadurch heller wirkt.

Weltweit entstanden faszinierende Aufnahmen vom Naturspektakel. Mehr anzeigen

Letzte Nacht leuchtete der Mond so hell und erschien so gross, wie man ihn in diesem Jahr noch nie gesehen hat. Der sogenannte Supermond war über der ganzen Schweiz und weltweit gut zu sehen. Das Naturschauspiel zog zahlreiche Nachtschwärmerinnen und Hobbyfotografen in seinen Bann.

Ein Supermond entsteht, wenn Vollmond und der erdnächste Punkt seiner Umlaufbahn zusammenfallen. In dieser Konstellation erscheint der Mond bis zu rund 14 Prozent grösser und bis zu 30 Prozent heller als bei einem Vollmond am erdfernsten Punkt.

Wie spektakulär dieses Phänomen rund um den Globus aussah, zeigt unser Video mit Aufnahmen aus verschiedenen Städten – von den Waadtländer Alpen über den Flughafen in Chicago bis zum Nachthimmel von Mexiko.

