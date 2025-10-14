R&B-Legende D'Angelo stirbt mit nur 51 Jahren

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf gegen den Krebs verloren R&B-Legende D'Angelo stirbt mit nur 51 Jahren

dpa

14.10.2025 - 19:37

Der US-Musiker D'Angelo 2012 bei einem Auftritt in New Orleans.
Der US-Musiker D'Angelo 2012 bei einem Auftritt in New Orleans.
Archivbild: dpa

Mit «Untitled (How Does It Feel)» feierte D'Angelo einen Welthit. Jetzt ist der Soul-Musiker mit nur 51 Jahren an Krebs gestorben.

DPA

14.10.2025, 19:37

14.10.2025, 19:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Soul-Musiker D'Angelo ist mit nur 51 Jahren an Krebs gestorben.
  • Mit «Untitled (How Does It Feel)» feierte D'Angelo einen Welthit.
  • 1995 erschien sein Debüt-Album «Brown Sugar», das gleich für mehrere Grammys nominiert wurde.
Mehr anzeigen

Der US-Sänger D'Angelo ist tot. Der Soul-Musiker, der vor allem mit dem Song «Untitled (How Does It Feel)» weltberühmt wurde, sei im Alter von nur 51 Jahren an Krebs gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. 

«Der leuchtende Stern unserer Familie hat sein Licht für uns in diesem Leben gedimmt», hiess es in einer Mitteilung der Familie, aus der zahlreiche US-Medien zitierten. D'Angelo habe zuvor «lange und mutig» gegen den Krebs gekämpft. «Wir bleiben ewig dankbar für das Vermächtnis von aussergewöhnlich bewegender Musik, das er hinterlässt.»

Durchbruch mit dem Album «Voodoo»

Der 1974 im US-Bundesstaat Virginia als Michael Archer geborene D’Angelo hatte schon als Kind Musik gemacht. 1995 erschien sein Debüt-Album «Brown Sugar», das gleich für mehrere Grammys nominiert wurde. 

Im Jahr 2000 schaffte er mit seinem Album «Voodoo», auf dem auch der Superhit «Untitled (How Does It Feel)» war, den weltweiten Durchbruch. 2014 folgte «Black Messiah». 

D'Angelo hatte sich zwischendurch immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und mit Drogen- und Alkoholsucht gekämpft.

Meistgelesen

«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Kinderleiche in Deutschland gefunden – Ist es der vermisste Fabian (8)?
R&B-Legende D'Angelo stirbt mit nur 51 Jahren
Berichte über Erschiessungen in Gaza +++ «Seltsamster Gast»: Was macht Fifa-Präsident bei Friedensgipfel?
Trump über Leavitt: «Diese Lippen bewegen sich wie ein Maschinengewehr, oder?»