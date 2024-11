Flutkatastrophe in Spanien: Suche nach Vermissten geht weiter

STORY: Nach den verheerenden Überschwemmungen in Spanien geht die Suche nach Vermissten auch Tage nach der Flut weiter. Die spanische Polizei schickte eine Drohne in eine Tiefgarage in die Stadt Aldaia in der Region Valencia. Tiefgaragen werden bei Hochwasser schnell zu Todesfallen. Auf den Drohnenbildern waren aber zunächst keinen weiteren Leichen zu sehen. Gewissheit gibt es allerdings noch nicht. Bei den katastrophalen Überschwemmungen kamen mehr als 200 Menschen ums Leben, Dutzende weitere werden noch vermisst. Neben Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleuten helfen Tausende von Freiwilligen seit Tagen im Katastrophengebiet beim Aufräumen. Dabei wurden auch schwere Maschinen eingesetzt. Vielerorts wächst die Sorge vor Krankheitserregern oder Giftstoffen in der braunen Brühe. Die spanische Regierung kündigte an, am Dienstag ein Paket von Hilfsmassnahmen für die betroffenen Regionen verabschieden zu wollen, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Unterdessen wächst auch die Angst vor Plünderungen in den Flutgebieten. In Paiporta in der Region Valencia ging eine Gruppe von mit Stöcken bewaffneten Einheimischen Patrouille. Dies sei nötig, weil die Behörden nicht für Sicherheit sorgen könnten, sagt dieser Mann: «Wir patrouillieren vor allem deshalb, weil wir nicht wollen, dass unsere Nachbarn sich unsicher fühlen. Auch wegen der verschiedenen Überfälle und Diebstähle, die es hier gegeben hat. Wir sind der Meinung, dass die Polizei ihre Aufgabe nicht richtig erfüllt, und deshalb gehen wir, die Anwohner, auf Patrouille.» Mit über 60 Toten ist Paiporta eines der am stärksten von der Katastrophe betroffenen Gebiete. Die Bevölkerung ist verärgert über die aus ihrer Sicht zu langsame und unzureichende Reaktion der Behörden. Die nationale Polizei teilte mit, dass es in den Flutgebieten zahlreiche Festnahmen wegen Diebstählen in Geschäften, Häusern und Autos gegeben habe.

06.11.2024