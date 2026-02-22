  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spektakuläre Rettungsaktion Spaziergänger von treibender Eisscholle in der Ostsee gerettet

dpa

22.2.2026 - 18:17

Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und grosse Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe, hieß es. 
Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und grosse Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe, hieß es. 
Symbolfoto: dpa

Eisge Notlage auf der Ostsee vor Riga: Mitten in der Nacht muss ein Eisbrecher zwei Spaziergänger von einer treibenden Eisscholle retten – kilometerweit vor der Küste.

,

DPA, Redaktion blue News

22.02.2026, 18:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Rigaer Bucht sind zwei Spaziergänger auf einer abgebrochenen Eisscholle von der Küste abgetrieben.
  • Alarmierte Retter machten die Gestrandeten mit Hilfe eines Eisbrechers in der Ostsee ausfindig.
  • Mit dem Schiffskran konnten die beiden Personen von dem Eisstück gerettet und an Bord gebracht werden.
Mehr anzeigen

Zwei Menschen sind in Lettland von einer in die Ostsee treibenden Eisscholle gerettet worden. Die beiden hatten einen abendlichen Spaziergang auf dem teils zugefrorenen Meer nahe der Ortschaft Plienciems unternommen, als sich ein grosser Eisbrocken löste und mehrere Kilometer von der Küste abtrieb. Dies berichteten lettische Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte.

Die alarmierten Retter konnten die Gestrandeten nach fünfstündiger intensiver Suche mit Hilfe eines Eisbrechers im Golf von Riga ausfindig machen. Bei eisigen Temperaturen wurden sie mit dem Schiffskran von dem Eisstück gerettet und an Bord gebracht, wie ein vom Freihafen Riga veröffentlichtes Video zeigt.

Die Suche auf See sei durch die Dunkelheit und grosse Eisschollen erschwert worden, was die Navigation stark beeinträchtigt habe. Die Geretteten seien gegen 3 Uhr nachts vom Schiff im Hafen von Riga an Land gebracht und medizinisch versorgt worden, teilten die Behörden mit.

Ice-Floating erobert Moskau: So treibst du fast schwerelos im eisigen Wasser

Ice-Floating erobert Moskau: So treibst du fast schwerelos im eisigen Wasser

In Moskau sorgt ein neuer Wintertrend für staunende Blicke: Beim Ice-Floating lässt man sich in speziellen Neoprenanzügen zwischen Eisschollen im Fluss treiben. Was aussieht wie eine Mutprobe, soll entspannend wirken.

09.02.2026

Meistgelesen

Ekstase in der Swissporarena: Später Luzern-Dreierpack schickt den FCB auf die Bretter
500 Passagiere sitzen wegen Schnee nachts in Flugzeugen fest
HSG-Ökonom Legge warnt weiterhin vor Trumps Zollpolitik
Das ist über den Eindringling an Trumps Privatresidenz bekannt
TV-Star Natalie Wörner: «Die Konstellation ist ein bisschen crazy bei uns»