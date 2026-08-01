Bei der Explosion eines Sprengsatzes kommen in einem Moskauer Restaurant drei Menschen ums Leben. Zu einem möglichen Motiv geben sich die Behörden vorerst zugeknöpft.

Darum geht’s In einem Moskauer Restaurant ist ein Sprengsatz explodiert.

Bei der Explosion sind drei Menschen getötet und weitere 21 verletzt worden.

In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Explosion in einem Moskauer Restaurant ist nach offiziellen Angaben durch einen Sprengsatz verursacht worden. Zu diesem Schluss seien die Ermittler gekommen, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Nationale Antiterror-Komitee. Bei der Explosion waren drei Menschen getötet und weitere 21 verletzt worden. Unklar war, ob ein politisches Motiv hinter dem versuchten Anschlag steckt. Ursprünglich war über eine mögliche Gas-Explosion spekuliert worden.

Frau wollte Sprengsatz in Lokal bringen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll eine Frau versucht haben, den Sprengsatz ins Lokal zu bringen. Dabei sei sie von einem Wachmann gestoppt worden, so Tass. Beide kamen bei der Explosion ums Leben, ebenso wie ein Besucher des Café-Restaurants.

Das Restaurant «Balzi Rossi» am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äusserten sich zunächst nicht.