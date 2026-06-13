200 Angriffe in einem Jahr: Stadtbevölkerung zittert – Japan hat ein Bärenproblem Vier Tage lang hielt ein Schwarzbär eine Stadt nördlich von Tokio in Atem. Dutzende Jäger und Polizisten waren nötig um das Tier einzufangen. Doch der Vorfall ist nur die Spitze des Eisbergs. 10.06.2026

Vier Tage lang hielt ein Schwarzbär eine Stadt nördlich von Tokio in Atem. Dutzende Jäger und Polizisten waren nötig um das Tier einzufangen. Doch der Vorfall ist nur die Spitze des Eisbergs.

Immer wieder tauchen Videos von Bären in japanischen Städten auf. Das Umweltministerium verzeichnet einen deutlichen Anstieg von Sichtungen und Angriffen. Dabei kommt es auch regelmässig zu tödlichen Zwischenfällen.

Mehr zu einer mehrtägigen Jagd in der Stadt Utsunomiya und den Hintergründen des Bärenproblems erfährst du in unserem Video.

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