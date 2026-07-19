Ein Jahr lang stand es ungenutzt bei der Stadtpolizei Winterthur – jetzt kommt ein Wohnmobil für einen Franken auf Ricardo unter den Hammer. Der Mieter des Stellplatzes ist gestorben, ein Erbe hat sich nie gemeldet.

Darum geht’s Ein herrenloser Fiat-Ducato-Camper steht seit einem Jahr bei der Stadtpolizei Winterthur.

Der frühere Mieter des Stellplatzes ist gestorben, und niemand meldete Ansprüche auf das Fahrzeug an.

Ab Donnerstag dem 23. Juli wird der Camper auf Ricardo für einen Franken Startpreis versteigert. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Fiat Ducato hat es sich seit rund einem Jahr auf einem Parkplatz der Stadtpolizei Winterthur gemütlich gemacht – Standmiete zahlt er keine, dafür sammelt er Staub. Weil sich partout niemand als Besitzer meldete, macht die Polizei jetzt kurzen Prozess: Ab Donnerstag dem 23. Juli steht der Camper auf Ricardo zum Verkauf, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Und der Startpreis hat's in sich: ein einziger Franken.

Wie kommt ein Wohnmobil zu so einem Schicksal? Der Mann, der den Stellplatz gemietet hatte, ist gestorben – und mit ihm offenbar jedes Interesse am Fahrzeug. Innerhalb der gesetzlichen 20-Tage-Frist meldete sich kein Erbe, der Anspruch auf den Ducato erhoben hätte. Für die Stadtpolizei ist der Fall damit klar: herrenloses Gut. Zwar wurde über den Nachlass ein Konkursverfahren eröffnet, das aber mangels verwertbarem Vermögen gleich wieder eingestellt wurde. Das Konkursamt Winterthur gab grünes Licht für die Versteigerung.

Am Donnerstag, 23. Juli, geht's los auf Ricardo. Wer jetzt schon vom Camper-Schnäppchen des Jahrhunderts träumt, sollte die Euphorie allerdings etwas bremsen: Für einen Franken wird den Ducato wohl kaum jemand mit nach Hause nehmen dürfen. Vergleichbare Modelle gehen auf der Plattform je nach Zustand nämlich locker für mehrere Tausend Franken über den virtuellen Ladentisch.