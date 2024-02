Der Stalker, der jetzt für eine psychiatrische Behandlung in staatliche Obhut kommt, ist seit Ende November rund 30 Mal vor dem Haus von Taylor Swift gesichtet worden. Bild: Ed Zurga/FR34145 AP

Ein mutmasslicher Stalker von Superstar Taylor Swift kommt um einen Prozess in New York herum, muss sich allerdings in psychiatrische Behandlung begeben. Nach einer Untersuchung sei der Verdächtige als verhandlungsunfähig eingestuft worden, teilte das Büro des Manhattaner Bezirksstaatsanwalts Alvin Bragg am Freitag mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sängerin Taylor Swift reichte Klage gegen ihren angeblichen Stalker David Crowe ein.

Um einen Prozess kommt der Stalker muss sich allerdings in psychiatrische Behandlung begeben.

Nach einer Untersuchung wurde der Verdächtige als verhandlungsunfähig eingestuft. Mehr anzeigen

Das Strafverfahren sei daher eingestellt worden. Im Januar war der 33-Jährige drei Mal vor Swifts Stadthaus im hippen Viertel Tribeca festgenommen worden.

Am 24. Januar untersagte ihm ein Gericht, sich Swift und deren Haus zu nähern. Doch noch am selben Tag habe er gegen die Anordnung verstossen, hiess es weiter. Dem Verdächtigen hatte ein Prozess wegen Stalkings, Belästigung und Missachtung des Gerichts gedroht. Nun soll er für eine psychiatrische Behandlung in staatliche Obhut kommen.

Gerichtsakten zufolge war er seit Ende November rund 30 Mal vor dem Haus von Swift gesichtet worden. In das Zuhause der Popsängerin sind bereits etliche mutmassliche Stalker eingebrochen, als sie nicht dort war.

dpa