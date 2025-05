Chiles Präsident Gabriel Boric rief die Menschen auf, Küstengebiete in der betroffenen Region zu verlassen. Archivbild: dpa

Menschen sollen rasch Küstengebiete in der Region Magallanes verlassen. Chiles Präsident Boric warnt vor Tsunami-Gefahr.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor der Südspitze Südamerikas bebt in einer Meerestiefe von rund zehn Kilometern die Erde.

Das Nationale Seismologie-Zentrum Chiles gab die Erdbebenstärke mit 7,5 an.

Chiles Präsident Boric warnt vor Tsunami-Gefahr. Mehr anzeigen

Vor der Südspitze Südamerikas hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,4 an. Dem US-amerikanischen Tsunami-Warnzentrum zufolge besteht Tsunami-Gefahr.

Das Nationale Seismologie-Zentrum Chiles gab die Erdbebenstärke mit 7,5 an. Demnach wurden auch Nachbeben registriert.

BREAKING:



Tsunami-alert issued after a major 7.5 magnitude earthquake near Argentina



🇦🇷 pic.twitter.com/pL9060Ma0o — Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2025

Chiles Präsident Gabriel Boric rief über die Plattform X die Menschen auf, Küstengebiete in der betroffenen Region zu verlassen. Dabei geht es um die Region Magallanes, wie der Nationale Dienst für Katastrophenprävention mitteilte. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals «Emol» könnte ein Tsunami am Samstag (Ortszeit) die südliche Stadt Punta Arenas erreichen.

Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes. En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. COGRID regional y nacional están comenzando. Todos los recursos del Estado están a disposición. https://t.co/2qAA3TGEcN — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 2, 2025

Den USGS-Angaben zufolge lag das Zentrum des Bebens 219 Kilometer südlich von Ushuaia – der südlichsten Stadt Argentiniens in Feuerland – in einer Tiefe von zehn Kilometern. Das Zentrum des Bebens lag demnach in der Drakestrasse, einer Meeresstrasse zwischen dem südlichsten Punkt Südamerikas und der Antarktis.