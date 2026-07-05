Die Websites von zahlreichen Gemeinden und mehreren Kantonen der Schweiz sind nach einer Störung am Sonntagnachmittag wieder erreichbar. Davor waren die Websites zahlreicher Städte und Gemeinden sowie etwa der Kantone Uri, Obwalden und Nidwalden nicht mehr abrufbar.

Nach einer Störung sind am Sonntagnachmittag die Websites von zahlreichen Gemeinden und Städten sowie mehreren Kantonen wieder erreichbar. (Symbolbild)

Die betroffenen Kantone, Städte und Gemeinden nutzen die Softwarelösungen der Firma Innovative Web AG. Beim Versuch, auf die Webseiten zu kommen, erschien ein Hinweis auf ein Problem, wonach die Seite nicht erreichbar sei oder nicht angezeigt werden könne, wie eine Kurzrecherche ergab. Die Berner Tamedia-Publikationen hatten zuerst darüber berichtet.

Die Stadt Thun, in der am Sonntag Ersatz- und Ergänzungswahlen stattfanden, schrieb in einer Mitteilung, dass die Wahlresultate nicht aufgeschaltet werden könnten, und dass man auf die Social-Media-Kanäle der Stadt ausweiche.

Auch die Websites von Dietikon, Opfikon und Kloten im Kanton Zürich, diejenige von Langenthal BE sowie Pratteln BL, Fisibach AG oder des Obwaldner Kantonshauptortes Sarnen sowie der Gemeinde Schwyz waren nicht erreichbar – auf allen erschien derselbe Hinweis auf das Problem.

Die Innovative Web AG hilft Gemeinden und Städten bei der Gestaltung ihrer Webauftritte und hostet diese. Laut eigenen Angaben nutzen über 650 Schweizer Gemeinden und Städte sowie diverse Kantone die Softwarelösungen der Firma.