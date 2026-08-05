Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat im Zusammenhang mit dem Legionellen-Ausbruch ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung eröffnet. Das teilte sie am Mittwochabend mit. Eine Person war an den Folgen der Infektion gestorben.

Nach dem Legionellen-Ausbruch in Basel mit einem Todesopfer hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung eröffnet. (Archivbild)

Darum geht’s Im Kanton Basel-Stadt sind in den vergangenen zwei Wochen 28 Menschen durch Legionellen erkrankt.

Ein 69-Jähriger Mann starb an der Infektion.

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Zusammenfassung erstellt mit

Die Staatsanwaltschaft hat von Amtes wegen und aufgrund der bisher vorliegenden Informationen das Verfahren eröffnet, wie es hiess. Die Kriminalpolizei habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des laufenden Verfahrens könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

In den vergangenen zwei Wochen infizierten sich insgesamt 28 Menschen in Basel mit Legionellen. Derzeit befinden sich nach Angaben des Gesundheitsdepartements noch sechs Personen im Spital. Eine Person, die am Dienstagnachmittag noch auf einer Intensivstation gepflegt wurde, hat diese inzwischen verlassen können.

Nasskühltürme unter Verdacht

Die Behörden identifizierten den möglichen Infektionsherd, zwei Nasskühltürme auf dem Dach des Manor-Hauptsitzes an der Kleinbasler Rebgasse, und stellten diesen am Freitag ab. Die betroffene Anlage wird derzeit gemäss Angaben von Manor analysiert.

Das Gesundheitsdepartement hatte am Montag erstmals über den Legionellenausbruch informiert. Dabei appellierte es an die Betreiberinnen und Betreiber von Nasskühltürmen, sich bei den Behörden zu melden, da eine vollständige Erfassung dieser Anlagen beim Kanton fehle.