Ein erstes Flackern gab es während des WM-Fussballspiels, dann war in Rüsselsheim teils grossflächig der Strom weg. Inzwischen läuft die Versorgung fast überall wieder.

In Rüsselsheim ist in der Nacht teils grossflächig der Strom ausgefallen. Eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke sagte, es werde ein technisches Problem vermutet, das mit der Hitze zusammenhängen könnte. Hinweise auf Sabotage lägen nicht vor. Eine erste kurze Stromunterbrechung von wenigen Sekunden habe es während des WM-Fussballspiels Deutschland gegen Ecuador gegeben, sagte die Sprecherin.

Nach Mitternacht seien dann Störungsmeldungen aus verschiedenen Stadtteilen bei den Stadtwerken eingegangen. Zwischendurch sei es «ein fast flächendeckendes Ereignis» gewesen. Am Freitagmorgen waren nach den Worten der Sprecherin fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt, ausser im Stadtteil Hassloch. Dort werde die Störung voraussichtlich im Laufe des Vormittags behoben. Die Stadtwerke wollen sich ebenfalls im Laufe des Vormittags zur genauen Ursache und Zahl der betroffenen Haushalte äussern, kündigte die Sprecherin an.