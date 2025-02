Spritzen der Marken «Wegovy», «Ozempic» und «Mounjaro» könnten laut einer aktuellen Studie nicht nur beim Abnehmen helfen. Archivbild: Jens Kalaene/dpa

Die für die Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzten Abnehmspritzen könnten laut einer neuen Studie aus den USA Menschen auch dabei helfen, weniger Alkohol zu trinken und zu rauchen. Die Studie, die am Mittwoch in der Zeitschrift JAMA Psychiatry veröffentlicht wurde, war mit 48 erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr klein und dauerte nur zwei Monate.

Wirklich aussagekräftig ist sie also noch nicht. Aber die beteiligten Wissenschaftler werteten die Ergebnisse als deutliches Anzeichen, dass Präparate wie Ozempic und Wegovy weit übers Abnehmen hinaus einsetzbar sein könnten.

«Das sind so vielversprechende Daten. Und wir brauchen mehr davon», sagte Studienmitautorin Dr. Klara Klein von der University of North Carolina in Chapel Hill, die Patienten mit Diabetes und Fettleibigkeit behandelt. «Wir hören häufig, dass das Verlangen zu trinken stark abnimmt, wenn die Menschen mit diesen Medikamenten beginnen, wenn nicht sogar ganz verschwindet.»

Neben Berichten von fettleibigen Patienten, die Abnehmspritzen nutzen, weisen auch Versuche mit Mäusen darauf hin, dass das Suchtverlangen dadurch abnehmen könnte. Auch bei Menschen mit Abhängigkeit von Schmerzmitteln, sogenannten Opioiden, und Kokain werden diese Mittel getestet. Experten warnen aber gleichzeitig, dass es noch nicht klar sei, wie sicher diese Medikamente für schlanke Menschen sind. In der Studie waren alle Teilnehmer übergewichtig.

Die als GLP-1-Rezeptor-Agonisten bekannten Medikamente wirken, indem sie Hormone im Darm und im Gehirn nachahmen, die den Appetit und das Sättigungsgefühl regulieren. Die neue Studie untersuchte den Wirkstoff Semaglutid, der in den Medikamenten Ozempic und Wegovy enthalten ist.

Die Studie wurde vom Nationalen Institut für Alkoholmissbrauch und Alkoholismus finanziert, das Teil der US-Gesundheitsbehörde NIH ist.