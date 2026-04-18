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Seit Freitag spurlos verschwunden Polizei sucht nach vermisstem Bootsfahrer am Bodensee

dpa

18.4.2026 - 18:04

Die Polizei sucht am Bodensee weiter nach dem vermissten Bootshalter.
Die Polizei sucht am Bodensee weiter nach dem vermissten Bootshalter.
Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein herrenloses Motorboot treibt auf dem Bodensee. Seit Freitag suchen die Rettungskräfte nach dem Bootshalter aus der Schweiz.

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DPA, Redaktion blue News

18.04.2026, 18:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Freitag wird ein Schweizer Bootshalter am Bodensee vermisst.
  • Das Boot des 87-Jährigen wurde herrenlos auf dem See entdeckt.
  • Einsatzkräfte aus der Schweiz und Deutschland suchen mit Booten und Helikoptern nach dem Mann.
Mehr anzeigen

Der Bootsfahrer eines herrenlosen Motorboots wird weiterhin am Bodensee gesucht. Das herrenlose Boot wurde am Freitagabend im bayerischen Bereich des Bodensees gemeldet, wie die Polizei mitteilte. 

Wegen der Dunkelheit musste die Suchaktion am Freitagabend abgebrochen werden. Halter des Boots sei ein 87-jähriger Schweizer, der derzeit nicht auffindbar sei. Laut Polizeiangaben habe der Schlüssel noch im Motorboot gesteckt.

Am Freitag suchten bereits 17 Boote und zwei Helikopter nach dem Mann. Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt, hauptsächlich von der Schweizer Polizei. Auch ein bayerischer Polizeihelikopter war an der Suche beteiligt. Die Einsatzkräfte suchen auch an Land nach dem vermissten Mann. 

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