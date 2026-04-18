Polizei sucht nach vermisstem Bootsfahrer am Bodensee

Der Bootsfahrer eines herrenlosen Motorboots wird weiterhin am Bodensee gesucht. Das herrenlose Boot wurde am Freitagabend im bayerischen Bereich des Bodensees gemeldet, wie die Polizei mitteilte.
Wegen der Dunkelheit musste die Suchaktion am Freitagabend abgebrochen werden. Halter des Boots sei ein 87-jähriger Schweizer, der derzeit nicht auffindbar sei. Laut Polizeiangaben habe der Schlüssel noch im Motorboot gesteckt.
Am Freitag suchten bereits 17 Boote und zwei Helikopter nach dem Mann. Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt, hauptsächlich von der Schweizer Polizei. Auch ein bayerischer Polizeihelikopter war an der Suche beteiligt. Die Einsatzkräfte suchen auch an Land nach dem vermissten Mann.