Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Militärführung mindestens eine Kurzstreckenrakete in Richtung Japanisches Meer abgefeuert.

HANDOUT – Die von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am 29.10.2025 zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt nach Angaben von KCNA einen Testabschuss von strategischen Marschflugkörpern auf dem Meer. Foto: Uncredited/KCNA via YNA/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Die Rakete sei im Umkreis der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan abgefeuert worden, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Angaben zur Flugreichweite waren zunächst nicht bekannt.

Es handelt sich laut Yonhap bereits um Nordkoreas zehnten ballistischen Raketenstart in diesem Jahr. Dem Land ist es gemäss mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. Experten vermuten, dass Nordkorea im Vorfeld von im Laufe des Monats geplanten Militärübungen des südkoreanischen und US-amerikanischen Militärs Stärke demonstrieren möchte.