HANDOUT – Der ehemalige syrische Präsident Baschar al-Assad im Jahr 2019 in Damaskus. Foto: -/SANA via AP/dpa/Archivbild – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits
Keystone
Ein syrisches Gericht hat den gestürzten Präsidenten des Landes Baschar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ihm wurde vorsätzlicher Mord an mehreren Menschen, Folter, willkürliche Inhaftierung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.
Assad hält sich derzeit in Russland auf, das ihn bislang nicht an Syrien ausgeliefert hat.