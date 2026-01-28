Syrien Syrisches Gericht: Todesstrafe gegen Baschar al-Assad

HANDOUT – Der ehemalige syrische Präsident Baschar al-Assad im Jahr 2019 in Damaskus. Foto: -/SANA via AP/dpa/Archivbild – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Ein syrisches Gericht hat den gestürzten Präsidenten des Landes Baschar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ihm wurde vorsätzlicher Mord an mehreren Menschen, Folter, willkürliche Inhaftierung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.