Iran Teheran: 38 Tote nach US-Angriffen im Juli

Ein Mann schwenkt eine iranische Flagge unter einer Werbetafel, auf der auf Englisch zu lesen ist: «Who is D nexT one?» und «#lindseygraham». Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Im Zuge der jüngsten US-Angriffe auf den Iran sind Regierungsangaben zufolge in den vergangenen Tagen insgesamt mindestens 38 Menschen getötet worden. Mehr als 400 seien verletzt worden, schrieb der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpur, auf X und bezog sich auf Angriffe im Juli.