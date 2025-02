Im Neuen TGV-Abteil gibt es eine neue Regel. Nur noch ein Kontrabass ist erlaubt. Bob Edme/AP/dpa/Archiv

Nach langem Druck von Musikern dürfen Kontrabässe nun im TGV mitreisen – doch nur einer pro Zug. Eine Lösung, die viele Orchester vor neue Herausforderungen stellt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die französische Bahn SNCF erlaubt nun offiziell den Transport von einem Kontrabass pro TGV.

Orchester kritisieren die Regelung als unzureichend, da sie meist mit mehreren Instrumenten reisen und nachhaltige Anreisen so erschwert werden.

Trotz der neuen Regel bleibt der Transport eines Kontrabasses im TGV eine logistische Herausforderung. Mehr anzeigen

Französische Musiker fordern es seit Jahren – jetzt ist es offiziell: Kontrabässe dürfen im Hochgeschwindigkeitszug TGV mitreisen. Doch die Freude ist gedämpft, denn nur ein einziges Exemplar pro Zug ist erlaubt. Das berichtet das SRF.

Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati verkündete die Änderung am Wochenende feierlich am Gare de Lyon in Paris. Damit reagierte die französische Bahn SNCF auf langjährige Proteste der Musiker, die argumentierten: Wenn Skier und Surfbretter mitfahren dürfen, warum nicht auch grosse Musikinstrumente?

Ein Tropfen auf den heissen Stein für Orchester

Für viele Orchester bleibt das neue Regelwerk eine Farce. Schliesslich reisen sie meist gemeinsam – und ein einzelner Kontrabass pro Zug macht die nachhaltige Anreise fast unmöglich. Bereits 2021 forderte ein Musiker-Kollektiv in «Le Monde», dass sperrige Instrumente im TGV genauso selbstverständlich transportiert werden wie Sportausrüstung.

Doch wer schon mal mit dem TGV gefahren ist, der stellt sich die Frage: Wo bitte soll der Kontrabass überhaupt Platz finden?

Ein Koffer passt gerade so in die Gepäckablage – aber auch nur im Handgepäck-Format. Kinderwagen? Kann man zusammenklappen, wird aber ungern gesehen. Telefonieren? Geht nur im Bereich neben der Toilette – absolute Ruhe ist im TGV Gesetz.

Und jetzt soll noch ein riesiger Kontrabass irgendwo verstaut werden?

Kreativität gefragt – oder eben doch das Auto

Viele Musiker müssen wohl weiterhin improvisieren, wenn sie mit ihren Instrumenten reisen. Ein Beispiel? Jemand, mit Kontrabass, kann mit dem Auto ins Orchester fahren – trotz Stau und Metro-Chaos.

Denn ob mit oder ohne Erlaubnis im TGV: Ein Kontrabass bleibt ein sperriges Problem.