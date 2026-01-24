Regen stoppt Netflix-SpektakelFree-Solo-Kletterer Alex Honnold muss vorerst am Boden bleiben
24.1.2026 - 04:24
Das Wetter stoppt Alex Honnolds ungesicherte Besteigung des 500 Meter hohen Wolkenkratzers Taipeh 101. Die lebensgefährliche Aktion, live übertragen, auf Netflix ist auf Sonntagmorgen (2 Uhr MEZ) neu angesetzt.
24.01.2026, 04:24
24.01.2026, 07:04
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Alex Honnold plant eine ungesicherte Besteigung eines 500 Meter hohen Wolkenkratzers, die live in der Sendung «Skyscraper live» übertragen werden soll.
Wegen Regens wurde der gefährliche Aufstieg kurzfristig um 24 Stunden auf Sonntagmorgen verschoben.
Die Live-Übertragung sorgt für Kritik, da ein möglicher tödlicher Absturz weltweit mitverfolgt werden könnte.
Seit rund zweieinhalb Monaten bereitet sich Alex Honnold auf die Besteigung des Hochhauses vor. Auf sich allein gestellt, ohne jegliche Sicherung.
Netzflix will das Spektakel in Echtzeit übertragen. «Skyscraper live» heisst die Sendung. Wenn der 40-jährige Profi-Kletterer stürzt, ist er mit grosser Wahrscheinlichkeit tot. Und die Welt würde ihm dabei live zusehen. Die Übertragung hat deshalb auch Kritik hervorgerufen.
Doch jetzt bleibt der US-Amerikaner erstmal am Boden. Wenn der 500 Meter hohe Koloss aus Stahl, Glas und Beton nass ist, kann er nicht klettern, und das war zum geplanten Zeitpunkt seiner Besteigung wegen leichten Regens der Fall.
Die Verantwortlichen von «Skyscraper live», haben deshalb die Aktion um 24 Stunden auf Sonntagmorgen (9 Uhr Ortszeit, 2 Uhr MEZ) verschoben.
blue News wird die Übertragung in der Nacht auf Sonntag verfolgen und davon berichten – nicht nur von der hoffentlich erfolgreichen Besteigung, sondern auch davon, wie es sich anfühlt, einem Menschen dabei zuzusehen, der sich stundenlang am Abgrund bewegt und in jeder Sekunde zu Tode stürzen könnte.
Alex Honnold ist mit der ungesicherten Besteigung des 900 Meter hohen El Capitan im Yosemity Nationalpark in den USA und dem Dokfilm über dieses Abenteuer – «Free Solo» – weltberühmt geworden.
