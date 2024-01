Bei Verletzten handelt es sich um Familie – eine Person in Lebensgefahr

Einsatzkräfte mussten bei der Acherkogelbahn im Skigebiet Hochoetz im Tiroler Ötztal ausrücken. KEYSTONE

Bei einem schweren Unfall im österreichischen Skigebiet Hochoetz stürzt eine Gondel rund sieben Meter in die Tiefe. Die vier Familienmitglieder wurden schwer verletzt, eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Personen befanden sich in einer Gondel, die im österreichischen Hochoetz abstürzte.

Sie wurden schwer verletzt. Bei den Verletzten handelt es sich offenbar um einen Vater, dessen Sohn und Tochter sowie einen Onkel.

Ein technischer Defekt wird nach derzeitigem Stand ausgeschlossen, laut der «Tiroler Tageszeitung» sei ein Baum auf das Tragseil gestürzt.

Nach der Bergung der Schwerverletzten meldeten sich drei weitere Personen bei der Polizei, die durch Schwingung des Tragseils ebenso verletzt wurden und in anderen Gondeln sassen. Mehr anzeigen

Die Acherkogelbahn im Tirol hat ihren Betrieb eingestellt. Zuvor sei laut der «Tiroler Tageszeitung» ein Baum auf das Tragseil gestürzt, eine Gondel stürzte dabei aus etwa sieben Meter Höhe ab. Um einen technischen Defekt handle es sich laut Polizei wohl nicht.

Vier Personen sollen sich zu diesem Zeitpunkt an Bord befunden haben. Sie trugen laut einer Polizeimeldung alle schwere Verletzungen davon. Laut Informationen der Bergbahnen dürfte sich eine der verletzten Personen in kritischem Zustand befinden und in Lebensgefahr schweben. Die Rettungskräfte eilten unter anderem per Helikopter zu der Unfallstelle.

Ein Bild aus dem Helikopter der Flugpolizei: Die abgestürzte Gondel ist etwas links der Mitte zu sehen. APA/BMI/FLUGPOLIZEI/KEYSTONE

Nach ersten Angaben der Polizei seien ausser den vier Verletzten keine weiteren Passagiere zu Schaden gekommen. Alle anderen Skifahrer*innen hätten die Gondeln sicher in der Tal- oder Bergstation verlassen können, sagte eine Sprecherin der Polizei in Innsbruck am Dienstag. «Die Gondeln wurden leer gefahren und danach der Betrieb eingestellt.»

Nach der Bergung der Schwerverletzten meldeten sich laut «ORF Tirol» bei der Polizei allerdings drei weitere Personen aus anderen Gondeln. Sie gaben demnach an, dass sie bei dem Unglück ebenfalls verletzt wurden, laut Polizei offenbar durch die Schwingung des Tragseils. Über die Schwere ihrer Verletzung ist vorerst nichts bekannt.

«Betroffene Gäste der weiteren Fahrbetriebsmittel wurden laufend über die Lautsprecheranlagen der Bahn informiert und befinden sich mittlerweile am Berg oder wieder im Tal», heisst es zu dem Zwischenfall von Bergbahnen Hochoetz laut «Bild».

Bei Verletzten handelt es sich um eine Familie

Über die Identität der Schwerverletzten war vorerst nichts bekannt. «Wir wissen nur, dass es sich um einen Vater, dessen Sohn und Tochter sowie einen Onkel handelt. Es dürfte also eine Familie sein. Wo sie herkommen, wissen wir bislang nicht», wird der stellvertretende Bezirkspolizeikommandant Michael Haid bei «ORF Tirol» zitiert.

Laut Informationen der «Tiroler Tageszeitung» soll es sich bei der Familie um dänische Feriengäste handeln.

Laut Polizei wurden sie mit einem Tau vom Heli geborgen und ins Spital gebracht. Die Bergung dürfte sich schwierig gestaltet haben, da es sich bei der Absturzstelle in der Mitte der Bahn um relativ unwegsames Gelände im Wald gehandelt habe.

Die knapp drei Kilometer lange Bahn transportiert Skifahrer vom Tal auf etwa 2000 Meter über Meer.

Die Polizei und die zuständige Seilbahnbehörde werden Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs aufnehmen.