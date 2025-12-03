Matthew Perry starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren. Bild: Brian Ach/AP/dpa

Im Zusammenhang mit dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry ist ein Arzt zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fall des verstorbenen «Friends»-Star Matthew Perry ist ein Arzt zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der Arzt Salvador P. muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Matthew Perry starb vor mehr als zwei Jahren durch eine Überdosis Ketamin.

Der 44-Jährige Mediziner hatte sich schuldig bekannt, Ketamin an den Schauspieler verkauft zu haben. Mehr anzeigen

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry durch eine Überdosis Ketamin ist der erste Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Arzt Salvador P. erhielt am Mittwoch eine Strafe von zweieinhalb Jahren Haft plus zwei Jahre auf Bewährung, wie Richterin Sherilyn Peace Garnett mitteilte.

Der 44-Jährige hatte sich schuldig bekannt, in den Wochen vor Perrys Tod im Oktober 2023 Ketamin an den Schauspieler verkauft zu haben. Die Richterin betonte bei der Bekanntgabe des Strafmasses, dass der Arzt nicht jenes Ketamin verkauft habe, das letztlich zur Überdosis geführt habe. Er und andere hätten aber sehr wohl dazu beigetragen, dass es so weit kommen habe können. «Sie haben Herrn Perrys Sucht für Ihren eigenen Profit ausgebeutet», sagte sie.

Neben dem Arzt haben sich auch vier weitere Angeklagte im Zusammenhang mit dem Tod Perrys schuldig bekannt. Gegen sie sollen die Urteile in den kommenden Monaten ergehen. In der Kultserie «Friends» spielte Perry die Figur Chandler Bing.