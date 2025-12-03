Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von «Friends»-Star Matthew Perry durch eine Überdosis Ketamin ist der erste Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Arzt Salvador P. erhielt am Mittwoch eine Strafe von zweieinhalb Jahren Haft plus zwei Jahre auf Bewährung, wie Richterin Sherilyn Peace Garnett mitteilte.
Der 44-Jährige hatte sich schuldig bekannt, in den Wochen vor Perrys Tod im Oktober 2023 Ketamin an den Schauspieler verkauft zu haben. Die Richterin betonte bei der Bekanntgabe des Strafmasses, dass der Arzt nicht jenes Ketamin verkauft habe, das letztlich zur Überdosis geführt habe. Er und andere hätten aber sehr wohl dazu beigetragen, dass es so weit kommen habe können. «Sie haben Herrn Perrys Sucht für Ihren eigenen Profit ausgebeutet», sagte sie.
Neben dem Arzt haben sich auch vier weitere Angeklagte im Zusammenhang mit dem Tod Perrys schuldig bekannt. Gegen sie sollen die Urteile in den kommenden Monaten ergehen. In der Kultserie «Friends» spielte Perry die Figur Chandler Bing.