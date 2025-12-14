  1. Privatkunden
2 Tote, 8 Verletzte Schüsse an amerikanischer Elite-Uni – Polizei jagt Schützen

dpa

14.12.2025 - 06:42

Tödliche Schüsse an Elite-Universität in den USA
Tödliche Schüsse an Elite-Universität in den USA. Auf dem Campus der Brown University fallen Schüsse. Es gibt auch Todesopfer.

Auf dem Campus der Brown University fallen Schüsse. Es gibt auch Todesopfer.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse an Elite-Universität in den USA. Nachbarn der Universität wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Nachbarn der Universität wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse an Elite-Universität in den USA
Tödliche Schüsse an Elite-Universität in den USA. Auf dem Campus der Brown University fallen Schüsse. Es gibt auch Todesopfer.

Auf dem Campus der Brown University fallen Schüsse. Es gibt auch Todesopfer.

Bild: dpa

Tödliche Schüsse an Elite-Universität in den USA. Nachbarn der Universität wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Nachbarn der Universität wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Bild: dpa

An der Brown University im Bundesstaat Rhode Island fallen Schüsse. Mindestens zwei Menschen sterben, der Schütze flieht. Es läuft ein grosser Polizeieinsatz.

DPA

14.12.2025, 06:42

Ein bewaffneter Täter hat an einer Universität in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zwei Studenten getötet und mindestens acht weitere angeschossen.

Die Verletzten befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte Bürgermeister Brett Smiley auf einer Pressekonferenz. Eine weitere Person sei leicht verletzt, aber nicht angeschossen worden. Der Täter flüchtete und war auch mehrere Stunden nach der Tat noch immer nicht gefasst. 

Unter den mehr als 400 Polizisten im Einsatz seien auch Einsatzkräfte der Bundespolizei FBI, sagte der Bürgermeister. Die Studenten auf dem Campus der Brown University und Anwohner rund um die Universität wurden aufgefordert, sich nicht ins Freie zu begeben.

Die Polizei veröffentlichte gestern am späten Abend ein Video, das den schwarz gekleideten Verdächtigen zeigte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmassliche Schütze verliess das Universitätsgelände demnach zu Fuss – sein Motiv ist weiterhin ungeklärt.

Campus wird zum Tatort

Die Brown University gehört zur sogenannten «Ivy League», den Elite-Universitäten im Nordosten der USA. Der Schütze schoss nach Angaben der Polizei in einem Gebäude auf dem Campus um sich, in dem Ingenieurwesen und Physik unterrichtet werden.

Dort gebe es Unterrichtsräume und Labors, hiess es. Nach Angaben der Hochschulleitung handelt es sich bei allen Opfern um Studenten. Die Tat ereignete sich demnach, während Abschlussprüfungen liefen.

Zunächst hatte es Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies über seine Plattform Truth Social verbreitet. Die Information stellte sich aber als falsch heraus. Auch Trump korrigierte seine Angaben dann in einem neuen Post zu dem Thema. 

Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200'000 Einwohner und ist die Hauptstadt des kleinen Bundesstaats Rhode Island.  In den USA kommt es immer wieder zu aufsehenerregenden Fällen von Waffengewalt – etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei grossen Veranstaltungen.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich, teils auch halbautomatische Waffen. Trotz grossem Entsetzen nach besonders schlimmen Vorfällen mit vielen Toten scheitern Bemühungen, die Waffengesetze zu verschärfen, seit Jahren immer wieder.

