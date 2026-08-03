Bei einem russischen Angriff auf eine Tankstelle in der Südostukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden. Darunter sei ein acht Jahre alter Junge, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram mit.

Sechs weitere Menschen im Alter von 20 bis 60 Jahren seien bei der Attacke auf die Tankstelle im Kreis Krywyj Rih verletzt worden. Ein Feuer sei am Einschlagsort ausgebrochen. Dazu veröffentlichte Hanscha ein Foto, das eine massiv beschädigte Tankstelle und eine Einsatzkraft beim Löschen eines ausgebrannten Autos zeigt.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Russland hat in den vergangenen Wochen immer wieder Tankstellen in der Ukraine beschossen. Dem gingen ukrainische Gegenangriffe auf die russische Ölindustrie – etwa Raffinerien und Öldepots – voraus. Kiew will damit den Treibstoffnachschub der russischen Armee stören und Moskaus Kriegskasse schmälern. In der Folge kam es zwischenzeitlich zu einer Benzinkrise in Russland.