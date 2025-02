Wale stranden immer wieder wegen Orientierungslosigkeit vor der deutschen Küste: Der Pottwal liegt direkt vor der Küste. Bild: Schutzstation-Wattenmeer.de

Ein rund 14 Meter langer Pottwal wurde tot vor Sylt entdeckt. Während Experten die Bergung vorbereiten, warnen sie davor, sich dem Kadaver zu nähern – er könnte unter Druck zerplatzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor der norddeutschen Insel Sylt wurde ein toter, 12 bis 14 Meter langer Pottwal entdeckt. Das Tier wurde von Muschelfischern gesichert und soll heute Montag untersucht werden.

Experten warnen vor Explosionsgefahr durch Verwesungsgase, da der Kadaver bereits am Rücken aufgeplatzt ist.

Pottwale stranden in der Nordsee oft wegen Orientierungslosigkeit, wobei Plastikmüll oder Fischernetze mögliche Todesursachen sein könnten. Mehr anzeigen

Ein aufsehenerregender Fund vor der Küste Sylts: Ein toter Pottwal mit einer Länge von 12 bis 14 Metern treibt im Wasser.

Laut der Schutzstation Wattenmeer, die das Tier bereits am Freitagabend entdeckte, handelt es sich wohl um einen Jungbullen. Ausgewachsene Männchen können bis zu 20 Meter lang werden.

Am Samstagmorgen trieb der Wal zunächst südlich der Hörnum-Odde, später östlich der Insel. Muschelfischer schleppten den Kadaver schliesslich vor den Hafen und sicherten ihn dort.

Am Montag soll das Tier untersucht und abtransportiert werden, erklärt Rainer Schulz von der Schutzstation der «Bild».

Schulz warnt zudem davor, sich dem toten Wal zu nähern. Grund ist die Explosionsgefahr durch Verwesungsgase. «Er liegt entsprechend hoch im Wasser und ist am Rücken offenbar schon einmal aufgeplatzt. Unter dem Druck der Gase könnte er auch an anderen Stellen explosionsartig platzen», so Schulz.

Pottwale in der Nordsee: Orientierungslosigkeit oft tödlich

Dass Pottwale in der Nordsee stranden, kommt immer wieder vor. Besonders im Jahr 2016 machte eine Tragödie Schlagzeilen, als 30 Pottwale hier verendeten.

Die Tiere sind auf Tiefwasser-Echolote spezialisiert – in der flachen Nordsee verlieren sie oft die Orientierung. Der Lärm von Schiffen und fremden Geräuschen erschwert ihnen zusätzlich den Weg zurück ins offene Meer.

Interessanter Hintergrund: Es verirren sich fast ausschliesslich männliche Pottwale in die Nordsee, da Weibchen kältere Gewässer meiden.

Was genau dem Wal, der dieser Tage vor Sylt treibt, zum Verhängnis wurde, ist noch offen. Möglich wäre auch der Tod durch Plastikmüll im Magen oder durch Verheddern in Netzen oder Seilen – beides immer wieder fatale Gefahren für Meeresriesen.

