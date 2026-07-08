In einem Hinterhof entdecken Passanten ein Neugeborenes. Der Rettungsdienst kann nur noch den Tod feststellen.

Der Säugling wurde im Hinterhof eines Wohnkomplexes gefunden. (Symbolbild)

Passanten haben in Berlin-Lichterfelde ein totes Neugeborenes entdeckt. Der Säugling sei im Hinterhof eines Wohnkomplexes auf dem Boden liegend gefunden worden, sagte Polizeisprecher Florian Nath der dpa. Zuerst hatte die «B.Z.» berichtet.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr sei um kurz nach 9.30 Uhr alarmiert worden, sagte Nath weiter. Ein Notarzt habe den Tod des Neugeborenen festgestellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Todesumständen. Der Fundort, eine Hochhaussiedlung in Steglitz-Zehlendorf, ist weiträumig abgesperrt.