Mann war suspendiert Toter vom Rheinufer war Mitarbeiter von Gemeinde

SDA

25.12.2025 - 15:38

An den Ermittlungen ist auch die Kantonspolizei St. Gallen beteiligt. (Symbolbild)
An den Ermittlungen ist auch die Kantonspolizei St. Gallen beteiligt. (Symbolbild)
Bild: Keystone

Der Tote vom Rheinufer im sanktgallischen Sevelen war Mitarbeiter der Gemeinde Triesen FL. Er war wenige Tage zuvor wegen Unregelmässigkeiten in der Gemeindekasse suspendiert worden.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

25.12.2025, 15:38

25.12.2025, 16:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut Landespolizei Liechtenstein war der Tote vom Rheinufer bei Sevelen Mitarbeiter der Gemeinde Triesen FL.
  • Er sei wenige Tage zuvor wegen Unregelmässigkeiten in der Gemeindekasse suspendiert worden.
  • In einer Wohnung in Vaduz wurden drei weitere Tote gefunden, vermutlich Familienangehörige.
Mehr anzeigen

Bei dem am Mittwoch am Rheinufer im sanktgallischen Sevelen tot aufgefundenen Mann handelt es sich laut Landespolizei Liechtenstein um einen Mitarbeiter der Gemeinde Triesen FL. Er sei wenige Tage zuvor wegen Unregelmässigkeiten in der Gemeindekasse suspendiert worden. Es war ein Fehlbetrag von 71’000 Franken entdeckt worden.

Nach Leichenfund am Rheinufer. Drei tote Familienangehörige in Wohnung entdeckt

Nach Leichenfund am RheinuferDrei tote Familienangehörige in Wohnung entdeckt

Man ermittle gemeinsam mit der Kantonspolizei St. Gallen weiterhin in alle Richtungen, schrieb die Landespolizei am Donnerstag in einem Communiqué.

Nach dem Fund des toten Mannes unweit der schweizerisch-liechtensteinischen Grenze am Rheinufer in Sevelen am Mittwochmorgen waren in einer Wohnung in Vaduz am Nachmittag drei weitere Tote gefunden worden. Laut der Landespolizei handelt es sich dabei um Familienangehörige des 41-jährigen Liechtensteiners, wohl um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter sowie die 45-jährige Schwester des Mannes.

