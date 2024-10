Berlin Marathon: Tränen und schwere Beine – so ging es den Läufer*innen danach Am Sonntag kamen zum 50-jährigem Jubiläumsrennen zehntausende Läufer*innen aus der ganzen Welt in die Hauptstadt Deutschlands um den Berlin Marathon zu laufen. 01.10.2024

Am Sonntag kamen zum 50-jährigen Jubiläumsrennen Zehntausende Läufer*innen aus der ganzen Welt in die Hauptstadt Deutschlands, um den Berlin-Marathon zu laufen.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag fand der Berlin-Marathon zum 50. Mal in der deutschen Metropole statt.

Angeführt wurde das Feld von den äthiopischen Spitzenläufern Tadese Takele und Tigist Ketema.

Zehntausende Läufer*innen nahmen aus der ganzen Welt teil. Mehr anzeigen

Zum 50. Mal fand in der Hauptstadt Deutschlands der Berlin-Marathon statt. Insgesamt über 58'000 Läufer*innen aus 161 Nationen hatten sich dafür angemeldet – über 54'000 davon kamen ins Ziel. Fast 4000 Athleten schafften es also nicht über die ganze Distanz.

Voller Motivation und Tatendrang ging der 50. Marathon in Berlin am Sonntag über die Bühne. Dann nach über 42 Kilometer waren die Läufer*innen platt oder wurden von ihren Gefühlen überflutet. So flossen bei einigen Teilnehmer*innen Tränen und andere, die konnten kaum noch die Treppe hinunterlaufen.

Bei den Männern gewann übrigens der Äthiopier Milkesa Mengesha den Berlin-Marathon in 2:03:17 Stunden und dessen Landsfrau Tigist Ketema in 2:16:42 Stunden.

Mehr Videos aus dem Ressort