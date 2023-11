Trans-Politikerin sitzt mit durchsichtiger Bluse im Bundestag

Gewagter Auftritt: Tessa Ganserer am Dienstag im Deutschen Bundestag. Bundestag.de

Die deutsche Grünen-Politikerin Tessa Ganserer ist bei einer Sitzung im Bundestag mit einer transparenten Bluse erschienen. Der freizügige Auftritt kam nicht überall gut an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tessa Ganserer ist die erste Transfrau im Deutschen Bundestag.

Die Grünen-Politikerin setzt sich für Rechte von Trans-Menschen ein.

Mit einem freizügigen Auftritt sorgte sie für Diskussionen im Netz.

Kritisiert wurde sie unter anderem dafür, dass sie nicht angemessen gekleidet für ihr politisches Amt im Bundestag erschienen sei. Mehr anzeigen

Sie ist als erste Transfrau im Deutschen Bundestag ein bekanntes Gesicht: Tessa Ganserer. 2021 sicherte sich die Grüne einen Frauenquotenplatz im Bundestag. Seither setzt sich die 46-Jährige im Parlament für die Rechte von Transmenschen ein.

So auch am Dienstag bei einer Anhörung des Familienausschusses. Thema: Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag.

Durchsichtige Bluse sorgt für Aufsehen

Zu reden gab dabei weniger das politische Anliegen von Ganserer als vielmehr ihr optischer Auftritt. Denn die Grünen-Abgeordnete aus Bayern präsentierte sich im Bundestag offenherzig: Eine transparente Bluse enthüllte ihren schwarzen BH, das Dekolleté und ihren Bauch.

In den sozialen Medien wurde der Auftritt danach zum Thema.

«Tessa verhöhnt die Weiblichkeit»

Diskutiert wurde auf X (vormals Twitter) etwa die Frage, ob Ganserer mit ihrem Auftritt dem Frau-Sein schade. Ein User schreibt: «Tessa Ganserer verhöhnt die Weiblichkeit.»

Noch störender finden aber viele, dass die politische Institution des Bundestags durch Ganserers Auftritt entwürdigt worden sei: «Respekt vor dem Amt gibt es wohl nicht mehr.»

Erste Transfrau im Bundestag: Tessa Ganserer, früher Markus Ganserer. Bild: Christof Stache / afp via Getty Images

Zuspruch für ihren gewagten Auftritt erhält Ganserer eher selten.

Immerhin, der eine oder andere User nimmt das Ganze mit Humor: «Das Outfit von Tessa Ganserer lässt den Schluss zu, dass der Bundestag gut beheizt sein muss.»